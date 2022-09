L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat diverses modificacions al trànsit amb motiu de la manifestació que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat als carrers del centre de la ciutat l'Onze de Setembre. El consistori prohibeix l'estacionament a diversos carrers durant tot el cap de setmana i habilita espais com a zona de parada dels autocars que portaran manifestants d'arreu del país. A més, diumenge a la tarda s'aïllarà del trànsit l'avinguda Paral·lel i durant l'horari de la manifestació, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre, es prohibirà la circulació de vehicles per totes les vies que conformen la zona de concentració i el recorregut.

Així, des del dissabte a les sis de la matinada i fins les dotze de la nit del diumenge es prohibirà aparcar a l'avinguda Marquès de l'Argentera (ambdós costats), entre passeig Picasso i Pla de Palau. Des de les deu del matí i fins a les nou de la nit de l'Onze de Setembre també estarà prohibit aparcar al passeig Isabel ll (costat mar), entre Pas Sota Muralla i Pla de Palau.

Pel que fa a les zones habilitades com a parada d'autocar seran a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, al carrer Tarragona, al carrer Aragó, a l'avinguda Rius i Taulet, a l'avinguda de l'Estadi o a la carretera de Miramar, entre d'altres.

D'altra banda, per l'acte institucional de la Generalitat, a partir de les vuit del vespre i fins a la mitjanit es tanquen els accessos interns a peu per la zona monumental des de la Font Màgica fins al MNAC. La nit de l'Onze de Setembre queda suspès l'espectacle de la Font Màgica.

Més transport públic

Per facilitar la mobilitat de la ciutadania, TMB ha preparat un dispositiu especial que inclou reforços de trens a les línies convencionals de la xarxa, especialment a les línies 1 i 4, i desplegament de personal i seguretat per ordenar la mobilitat, tant a l'inici com al final de l'acte principal de la tarda.

Entre la una del migdia i les nou de la nit el metro oferirà un 22% més de combois de mitjana, de tal manera que la companyia preveu que totes les línies convencionals arribin a uns intervals de pas situats entre els 4,5 i els 5 minuts, aproximadament.

TMB recomana que a partir de dos quarts de quatre de la tarda s'evitin les estacions de Paral·lel (L2 i L3) i Poble Sec (L3) i que s'opti per estacions properes com Sant Antoni (L2), Drassanes (L3), Espanya (L1 i L3), Jaume I (L4) i Barceloneta (L4). També és aconsellable preveure un temps addicional per al desplaçament, com en qualsevol esdeveniment massiu.

Finalment, l'Ajuntament alerta que el diumenge a la tarda les alteracions de recorregut seran "severes" en una vintena de línies d'autobusos, amb possibles desviaments i limitacions de recorregut entre dos quarts de cinc de la tarda i les nou de la nit. Al matí es modificarà el recorregut a la zona de la ronda de Sant Pere amb motiu de les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova.