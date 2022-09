"Volen la independència sense posar res sobre la taula". Són les paraules de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, després de reunir-se aquest dijous al Parlament amb la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretari general del partit, Jordi Turull; i el president del grup, Albert Batet. En un contacte amb la premsa, Feliu ha criticat que Junts tampoc avali la proposta de l'ANC de declarar la independència durant la segona meitat del 2023. Feliu ha apuntat que de la reunió s'ha desprès que Junts "no hi aposti" en aquests moments. De fet, en un comunicat posterior, el partit de Borràs i Turull ha explicat que han traslladat a l'ANC que l'acord de legislatura és "compatible" amb marcar un "horitzó en el temps" per assolir la independència.

Feliu ha explicat que "no sembla" que Junts tingui un "capteniment" per apostar de manera "decidida" per la independència. "No veuen apostar en aquests moments per la nostra proposta", ha dit sobre la iniciativa de l'entitat d'aixecar la DUI durant el 2023. Feliu ha afegit que Junts tampoc es nega a tenir-la damunt la taula, i que el partit està "centrat" en intentar "tirar endavant" el pla de legislatura d'acord amb el Govern.

La presidenta de l'entitat ha afegit que no li ha semblat pas que Junts proposés res al debat de política general de finals de mes, en la línia d'aixecar la independència: "No ho tenen tancat, però més aviat sembla que no". Feliu ha subratllat que Junts va "en la línia d'executar el seu pla de Govern".

Feliu ha destacat que el 'no' de Junts a la seva proposta no és "tan rotund" com el del president de la Generalitat, Pere Aragonès, però també ha remarcat: "Sí que volen la independència, però no posen res sobre la taula". "No fan propostes concretes. Estem en un escenari bastant igual que al del 10 de setembre", ha dit en referència a la Diada.

Feliu ha conclòs que, si no hi ha cap "impuls" dels partits per arribar a la independència, l'ANC tindrà més "coratge" a fer una llista cívica per a les següents eleccions al Parlament.

Per la seva banda, Junts ha traslladat a l'ANC que l’acord de legislatura és "compatible" amb "marcar un horitzó en el temps" per assolir la independència, en "coherència" amb el discurs d'Aragonès durant el debat d’investidura, quan va assegurar que es presentava per "culminar la independència", tal com ha recordat Junts en el comunicat.

El partit també ha defensat que cal formalitzar una direcció estratègica que agrupi partits i entitats independentistes per definir un "horitzó compartit", a més de potenciar la mobilització.

L'Assemblea continua demà la ronda de reunions amb partits i entitats per valorar l'actualitat política després de la Diada. Els representants de l'ANC mantindran una trobada amb el president del Consell per la República, Carles Puigdemont, a Waterloo (Bèlgica).