La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'executiu és "l'últim espai" on repercuteixen les "discrepàncies evidents" entre ERC i Junts. Durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu, Plaja ha afirmat que el Govern "ja s'hauria trencat" si no es pogués mantenir "aïllat" de les "diferències" entre els dos socis.

Plaja ha subratllat que la "prioritat" és aprovar els pressupostos, i que tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com el conseller d'Economia, Jaume Giró, estan treballant-hi. Com que Aragonès és a Nova York de viatge oficial, la reunió d'avui l'ha presidit el vicepresident, Jordi Puigneró. Plaja ha afirmat que no s'hi ha parlat de les "diferències" entre ERC i Junts.