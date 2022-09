El govern espanyol ha tancat la porta aquest dimarts a l'acord de claredat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha plantejat al Parlament com a via de resolució del conflicte. Fonts de la Moncloa han apuntat que l'executiu no pot estar a favor d'un referèndum perquè al seu entendre aquesta via "no té encaix legal". "S'entén que legítimament defensin els seus plantejaments de màxims, però l'aposta del govern és seguir treballant a la taula de diàleg per avançar en acords dins els àmbits que són possibles". Les mateixes fonts asseguren que el diàleg establert entre els dos executius "funciona" i ja està "començant a donar fruits". Aquest, apunten, és el camí.

El missatge del govern espanyol amplia el que la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha ofert a la roda de premsa del Consell de Ministres, quan li han preguntat sobre la qüestió. Rodríguez ha apuntat que no tenia coneixement de la proposta d'Aragonès, però ja ha recordat que les relacions entre els dos executius es vehiculen a la taula de diàleg, on la Generalitat manté unes "pretensions de màxims" que "no són en absolut compartides pel govern" espanyol. En canvi, sí que ha destacat el pla social que Aragonès ha presentat, que planteja, ha dit, mesures socials per millorar les condicions de les famílies catalanes en moments d'incertesa. "Crec que avui la ciutadania demana que ens dediquem a les coses importants, del menjar, i a afrontar un procés de transformació i modernització del país on Catalunya és una part molt important". Segons Rodríguez, l'aposta de Pedro Sánchez pel diàleg ha suscitat un canvi significatiu en les relacions entre Catalunya i Espanya. "La realitat d'avui a Catalunya és molt diferent a la de fa anys, i això és motiu de celebració". Aplana la reforma de sedició Rodríguez sí que ha reaccionat a l'advertència d'aquest dimarts del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, vinculant la negociació dels pressupostos de l'Estat per al 2023 a les mesures per a la desjudicialització. La portaveu del govern ha assegurat que el seu govern és partidari d'homologar la definició del delicte de sedició al que consta als codis penals dels països de l'entorn. Novament, ha recordat que per fer possible la reforma cal conformar majories, perquè aquesta és una "modificació important", però "si hi ha aquestes majories es pot explorar aquesta modificació".