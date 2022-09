L'entitat SUBMON ha aconseguit enregistrar imatges fins ara inèdites al Mediterrani Occidental de dofins mulars alimentant-se en xarxes de pesca d'arrossegament del cap de Creus. Fins ara se sabia que aquesta espècie estava íntimament relacionada amb les embarcacions d'arrossegament i que les seguien però no s'havien obtingut dades sobre com s'alimentaven a través de les seves xarxes. Si s'hi endinsaven o bé es menjaven els peixos atrapats a l'exterior. Les imatges obtingudes fins ara mostren que la majoria dels individus es nodreixen dels que queden a la part externa de les xarxes, tot i que se n'ha observat un que neda amb mig cos dins i mig cos fora. Són els resultats preliminars de la investigació, que s'emmarca en el projecte COSTtERA.

SUBMON va engegar al gener el projecte, que compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i està cofinançat pels fons europeus FEMP. El seu objectiu: més un pas més dins l'estudi del dofí mular que l'entitat va engegar l'any 2017 amb l'objectiu d'entendre i saber més sobre el seu comportament en xarxes d'arrossegament.

La investigació s'ha fet en col·laboració amb les confraries de pescadors de Roses i Llançà, que han permès instal·lar càmeres a les seves embarcacions per enregistrar el que s'ha convertit en les primeres imatges submarines que retraten com es comporten aquests dofins. Almenys, remarca la responsable del projecte Carla A. Chicote, del Mediterrani Occidental.

Es enregistraments han permès constatar que els mulars neden al voltant de les xarxes, buscant aliment i extraient peixos que han quedat atrapats a la parts exterior. Tot i que ara per ara no s'han observat dofins nedant completament dins de la xarxa, si que s'ha detectat un individu nedant a l'inici d'ella, amb mig cos dins i mig fora.

De moment, tampoc s'ha observat cap interacció de risc pels animals, però els experts constaten que cal continuar-ho investigant per poder tenir dades més concloents.

Són les primeres imatges del Mediterrani Occidental i Península Ibèrica on s'observa el tipus d'interacció que ocorre sota l'aigua quan els dofins segueixen les xarxes d'arrossegament. I no han estat fàcils d'aconseguir, assegura Chicote, perquè s'han hagut de gravar a uns 100 metres de profunditat. A la vegada, l'equip de SUBMON ha estat enregistrant dades estandarditzades del comportament a superfície dels dofins i prenent fotografies per poder foto-identificar als diferents individus.

Ara, aquestes dades s'analitzaran per establir patrons que es repeteixin i que es puguin relacionar amb les imatges captades per les càmeres, associant així comportaments en superfície amb comportaments sota l'aigua.

Les dades aconseguides fins ara es presenten des d'aquest dijous i fins divendres en dues jornades que es faran a Roses i Llançà.