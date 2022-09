El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha anunciat que aquest divendres faran arribar una proposta al president del Govern, Pere Aragonès, per continuar negociant. "Som a temps d'arreglar-ho", ha defensat. Tal com van avançar dijous després d'una executiva del partit, Junts té previst enviar un text amb "concrecions, garanties i terminis" sobre els tres punts que exigeix a ERC: la unitat estratègica, l'aposta per l'amnistia i l'autodeterminació, i coordinació a Madrid. En funció de les converses, Junts formularà la pregunta sobre la continuïtat a l'executiu que plantejarà a la militància el 6 i 7 d'octubre. "No volem ultimàtums ni deslleialtats", ha avisat la portaveu del grup parlamentari d'ERC, Marta Vilalta.

En el torn de rèplica dels grups a la intervenció inicial d'Aragonès, els republicans han assegurat que "malgrat el soroll", continuaran treballant per "forjar consensos" i "construir el camí cap a la república". Per la seva banda, Batet ha començat el seu discurs mostrant el seu suport al vicepresident destituït Jordi Puigneró, tot remarcant que Junts no comparteix la decisió d'Aragonès: "Ens sembla difícil d'entendre". Amb tot, Batet ha assegurat que tenen "tota la voluntat" de refer ponts amb ERC.