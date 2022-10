L'escriptora i periodista bielorussa Svetlana Aleksiévitx, Premi Nobel de Literatura el 2015, ha estat guardonada amb el XXXIV Premi Internacional Catalunya que atorga el Govern. El premi ha estat anunciat aquest dimarts a la tarda pel president de l'executiu, Pere Aragonès, des del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat. Nascuda el 31 de maig del 1948 de pare bielorús i de mare ucraïnesa, va estudiar periodisme a la Universitat de Minsk. Després d'exercir com a periodista a diferents mitjans es va començar a inclinar per la literatura, immersa en el corrent de l'anomenada novel·la col·lectiva. El seu primer llibre, 'La guerra no té rostre de dona', abordava la qüestió de les russes que van participar a la Segona Guerra Mundial.

Quatre anys després d'aquella primera novel·la publicava 'Taüts de zenc' (1989), en la qual recollia testimonis de mares de soldats soviètics que van participar en la guerra de l'Afganistan. En altres llibres ha ofert la visió dels que no van poder suportar la caiguda del govern soviètic i es van suïcidar o l'heroisme i el patiment dels que es van sacrificar al desastre nuclear de Txernòbil. 'Veus de Txernòbil' (1997) ha estat traduït a 20 idiomes, i encara avui continua prohibit a Bielorússia. Enfrontada al govern i la censura bielorusses, Aleksiévitx va abandonar Bielorússia l'any 2000. El 2011 va tornar a Minsk. El 2015 va ser distingida amb el Premi Nobel de Literatura, la primera escriptora de no ficció amb aquest premi en més de mig segle. L'any 2020, després d'haver demanat públicament al president bielorús, Aleksandr Lukashenko, que abandonés el govern, va tornar a marxar del país amb l'ajuda de diplomàtics de diferents països. Des d'aleshores viu a Berlin. La Generalitat va crear el 1989 el Premi Internacional Catalunya per reconèixer i estimular els creadors, oferir als catalans exemples de la més alta qualitat i exigència en tots els aspectes i situar el país a l’escena dels grans guardons internacionals. El premi, dotat amb 80.000 euros i l'escultura 'La clau i la lletra' d’Antoni Tàpies, s'atorga anualment a persones que han contribuït de manera decisiva a desenvolupar els valors culturals, científics o humans. Institucions d'arreu del món i els membres del jurat poden presentar candidatures, d’acord amb les bases que es publiquen cada any amb la convocatòria del guardó. En les darreres edicions s'ha reconegut la filòsofa Judith Butler (edició 2021), les doctores Dania El Mazloum i Anxhela Gradeci, la infermera Tijana Postic i la doctora i investigadora Özlem Türeci (2020).