El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que "no té al cap" la possibilitat d'impulsar una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès. En una entrevista a 'Ràdio Estel', Illa ha afegit que el que té al cap ara és fer "política útil" i creu que "no és moment de desestabilitzar". Tot i que fa uns dies la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, no va tancar la porta a una moció de censura si hi ha pròrroga de pressupostos, Illa ha volgut tancar la qüestió: "No em plantejo altres escenaris". D'altra banda, el líder del PSC defensa que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, "no té autoritat" per dirigir els Mossos i l'ha convidat a marxar a casa seva.

Segons Illa, hi ha una direcció del cos dels Mossos que està "desacreditada" per prendre decisions i considera que el conseller Elena "ha quedat desautoritzat". En aquest sentit, ha tornat a demanar públicament la seva dimissió: "S'hauria d'haver quedat Estela i marxar Elena", ha afegit referint-se al cessament del fins ara comissari en cap de la policia catalana, Josep Maria Estela. Pel que fa a l'acord per substituir el Midcat per un corredor d'energia verda entre Barcelona i Marsella, Illa ho ha qualificat "d'excel·lent" notícia per a Catalunya, Espanya i Europa. I, en aquest sentit, ha dit que reflexa el plantejament de solidaritat en matèria energètica i "reforça" la posició estratègica del Port de Barcelona. En relació al nou Govern de Pere Aragonès, ha dit que és el "més dèbil" de la història i que ni ells mateixos s'acaben de creure "l'eslògan" que és el Govern del 80%. Segons ha afegit el líder dels socialistes catalans, el problema de l'executiu no és de composició sinó de "viabilitat parlamentària".