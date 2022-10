El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit aquest dimecres la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el decret aprovat pel Govern el passat 30 de maig que elimina els percentatges de les llengües als centres educatius. Aquest decret va servir per donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem que obligava a aplicar el 25% de castellà. La nova normativa estableix que el Departament d’Educació és l’únic responsable legal dels projectes lingüístics dels centres, i concreta la “inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües”.

El TSJC ja va admetre aquest estiu que ja no podia aplicar la sentència del 25% després que el Parlament i la Generalitat aprovessin una nova regulació per blindar el català als centres educatius, formada per una llei i també per aquest decret que ara haurà d’estudiar el TC un cop admesa a tràmit la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per la sala contenciosa administrativa del TSJC.