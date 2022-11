El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat el recurs de l'expresident Artur Mas per les informacions publicades al diari 'El Mundo' que l'acusaven de cobrar comissions i dipositar-les en comptes a Suïssa. El tribunal amb seu a Estrasburg considera que el fet que Mas optés només per la via penal per denunciar els fets el va "privar de la possibilitat de reparar la suposada vulneració" i que aquesta opció va "limitar l'abast d'avaluació dels tribunals espanyols". "El demandant no ha pogut mostrar que l'estat no l'hagi ofert suficient protecció i que hi ha hagut una vulneració del respecte a la seva reputació". En el recurs, Mas havia al·legat que s'havia vulnerat el seu dret a la vida privada i familiar.

La sentència dona la raó a l'Estat en l'argument que l'expresident podria haver iniciat accions per "corregir" les informacions publicades a 'El Mundo' o per "protegir el seu dret a l'honor per reparar els suposats danys a la seva reputació". "Escollint només la via penal, el demandant es va privar de la possibilitat de reparar la suposada vulneració del seu dret a través de la via civil", argumenta el TEDH en una decisió presa per unanimitat.

El cas

El cas per les informacions que atribuïen a Mas comptes a Suïssa va arribar a Estrasburg l'any 2015. Abans, l'expresident s'havia querellat l'any 2012 contra 'El Mundo' per injúries i calúmnies per publicar l'informe policial que li atribuïa el cobrament de comissions, tot coincidint amb una campanya electoral. Un any més tard el jutge d'instrucció va arxivar la causa, com també va fer posteriorment l'Audiència de Madrid i el Tribunal Constitucional en considerar que els periodistes van actuar "de manera raonable en la verificació de la veracitat dels fets".

És aquí quan Mas va recórrer a Estrasburg per vulneració del dret a la vida privada i familiar. L'expresident va al·legar al tribunal que les informacions s'havien "revelat com a falses" i "tenint en compte les seves repercussions, haurien d'haver estat contrastades pels periodistes".