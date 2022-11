La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, considera que seria «absurd» que Junts no aprovés la derogació del delicte de sedició i la nova llei de desordres públics quan es voti al Congrés. En una entrevista al diari ‘Ara’ recollida per Europa Press aquest diumenge, ha defensat que la reforma dels delictes públics agreujats «en tots els casos millora la llibertat de protesta i manifestació». Per Vilagrà, la derogació i la nova llei de desordres públics agreujats són fruit de la taula de diàleg i permetran «posar fi a la repressió que l’Estat espanyol ha exercit sobre els independentistes».

Sobre si està satisfeta amb la proposta, ha dit textualment que no és el Codi Penal que ERC aprovaria, però que està satisfeta perquè «ningú hauria dit que ERC aconseguiria derogar aquest delicte». Quan li han preguntat si els líders independentistes a l’estranger podran tornar a curt termini després de la derogació, ha respost que «tot fa pensar que alguna cosa es mourà en aquest sentit». Pel que fa a la garantia de l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat després d’aquesta iniciativa, ha explicat que encara estan negociant carpetes, però que si arriben pactes que consideren satisfactoris, «òbviament» facilitaran els comptes. Quant als Pressupostos de la Generalitat, ha reiterat que ERC vol aprovar-los amb Junts i els comuns i que ella «vol pensar que Junts no deixarà enrere la ciutadania del país». Vilagrà també ha qualificat de «surrealista» la convocatòria de l’ANC el dia 6 de desembre contra la reforma del Codi Penal. La consellera ha criticat durament la iniciativa: «És curiós que el 6 de desembre, el dia de la Constitució, en lloc de manifestar-se contra una Constitució que conculca drets com no permetre votar, es faci una manifestació contra la derogació de la sedició, que és el delicte pel qual els nostres líders van ser a la presó. És surrealista». ERC, sobre la derogació de la sedició: “Seria incomprensible que tots els independentistes no hi donessin suport” Esquerra ha reclamat a Junts i la CUP que donin suport a la tramitació al Congrés per reformar el Codi Penal i derogar el delicte de sedició. “Eliminem el delicte a través del qual van condemnar els companys per l’1-O”, ha recalcat aquest diumenge la secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, que ha assegurat que “seria incomprensible que tots els independentistes no hi donessin suport”. Durant la cloenda de la presentació del programa marc d’ERC per a les eleccions municipals, Vilalta ha instat tots els Junts i cupaires a considerar la derogació de la sedició “una gran victòria” i ha asseverat que “ho estava reclamant tothom, des dels partits a les organitzacions internacionals i els moviments socials del país”.