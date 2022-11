El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha conclòs el sumari i ha dictaminat l'obertura del judici oral contra l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, per la seva actuació en els preparatius de l'1-O quan eren excàrrecs del Departament d'Economia. Jové i Salvadó estan processats per desobediència, prevaricació, malversació de fons públics i revelació de secrets, mentre que Garriga només ho està per desobediència greu a autoritat judicial. El TSJC ha descartat arxivar la causa, on exerceixen d'acusació la fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox.

Tots tres, exalts càrrecs del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda el 2017 van ser inicialment investigats pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que va obrir la primera gran causa contra els preparatius de l'1-O i va ordenar les detencions i escorcolls del 20 de setembre del 2017. Temps més tard, quan feia temps que Jové i Salvadó havien estat elegits diputats al Parlament, el cas contra ells va passar al TSJC, ja que eren aforats. El mateix va passar amb Garriga, nomenada consellera la primavera del 2021, a qui el TSJC va decidir acumular a la causa ja oberta contra Jové i Salvadó.