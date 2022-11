La circulació ferroviària entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac ha quedat restablerta passades les 8 del matí d'aquest dilluns, segons ha informat Renfe. La circulació havia quedat interrompuda per una incidència provocada durant uns treballs nocturns d'Adif en una maquinària.

Per minimitzar l'afectació, trens de l'R2 nord i l'R11 han iniciat o finalitzat el seu recorregut a Montcada i Reixac i des d'allà s'han encaminat a l'estació de Montcada Reixac-Manresa on han disposat de trens de l'R4. També s'ha establert un servei complementari per carretera entre Montcada i Reixac i Sagrera Meridiana, on els viatgers poden tornar a enllaçar amb trens de l'R3, l'R4 o línies de Metro per continuar el seu desplaçament.

Un cop retirada la maquinària i recuperada la circulació, els trens d'aquestes vies aniran recuperant freqüències i horaris habituals.