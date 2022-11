El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat a l'oposició "generositat i responsabilitat" per "ajudar" i aprovar els pressupostos. Durant un discurs a l'inici del Consell Nacional del partit Junqueras ha aprofitat per reclamar que s'abandoni el "partidisme, tacticisme, curt-terminisme i la miopia". Junqueras ha admès que potser no són els comptes que la resta de forces voldrien però els ha dit que el país "necessita que es posi al seu servei totes les eines possibles", especialment en plena crisi. A més, ha suggerit que alguns partits ara no volen donar suport als pressupostos per tal de "posar-los en evidència". "Ara no és moment d'això; no ho ha sigut mai, però ara potser menys que mai", ha subratllat.

Durant la seva intervenció Junqueras ha instat totes les forces a actuar amb responsabilitat com assegura que "sempre" ha fet ERC. El líder republicà també s'ha referit a la negociació amb el govern espanyol que ha culminat amb la modificació del delicte de sedició i ha dit que si amb la seva "força" s'ha pogut "suprimir" la sedició s'ha demanat "què no s'aconseguiria si els que actuen sovint des de l'egoisme ho fessin amb generositat i responsabilitat". Sobre la sedició ha defensat que és "molt millor" per als independentistes i els demòcrates que "els qui volen utilitzat segons quines eines contra la democràcia en tinguin el menor número possible". Junqueras també ha assegurat que amb la modificació del Codi Penal s'aconsegueix "millorar molt dràsticament" el delicte de desordres públics.