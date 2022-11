El PSC exigeix al president del Govern, Pere Aragonès, que expliciti si vol obrir o no una negociació pels pressupostos amb ells. Els socialistes, que s'han trobat diverses vegades amb l'executiu, consideren que no tenen tota la documentació que han reclamat per poder dir que estan negociant els comptes. Aquests darrers dies no s'han trobat amb el Govern i insisteixen que estan "disposats a poder parlar i avançar" per arribar a un acord. La portaveu socialista bagenca, Èlia Tortolero, ha defensat fer una "negociació clàssica" i ha criticat que l'executiu és "incapaç de presentar uns comptes per a tenir-los aprovats l'1 de gener". "Estem oberts i aquí per parlar quan se'ns convoqui", ha reiterat.

"No hi ha cap negociació oberta perquè no tenim els documents ni han dit que vulguin negociar res amb nosaltres", ha raonat aquest dilluns Tortolero. Els socialistes s'han trobat amb negociadors de l'executiu, però fins ara no hi ha hagut avenços, segons han explicat les dues parts. L'última reunió va ser dimecres a la tarda. Economia va posar damunt la taula un document de 12 propostes perquè els socialistes, a partir d'aquí, concretessin les seves. Però els de Salvador Illa van rebutjar-ho i van tornar a reclamar que el Govern enviï tota la documentació per a negociar els comptes. Entre d'altres documents, demanen la previsió d'ingressos i el creixement net per Departament. Després que s'hagi conegut que el diputat d'ERC Lluís Salvadó serà nomenat president de Port de Barcelona, en substitució de Damià Calvet, Tortolero ha expressat el "màxim respecte" per la decisió, però ha advertit que el Govern "no canviarà la seva debilitat nomeni a qui nomeni". El PSC també ha expressat el seu respecte per a Metges de Catalunya, que han convocat una vaga per al 25 i 26 de gener. La portaveu ha reconegut els "temps difícils" del col·lectiu, després "d'anys de pandèmia i retallades".