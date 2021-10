Les mascaretes deixaran de ser obligatòries als centres educatius de la Comunitat de Madrid a l’hora del pati i a l’aire lliure a partir del dilluns 25 d’octubre, segons ha anunciat aquest dijous la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, al ple de l’Assemblea de Madrid.

Fins ara, només les activitats esportives a l’aire lliure –en l’hora d’educació física– es podien realitzar sense mascareta als centres educatius , sempre que es fessin amb l’autorització i supervisió dels professors responsables en aquell moment del grup d’alumnes.

Ayuso ha destacat que «una de les capitals més castigades per la pandèmia està sortint amb més força que mai» per l'«esforç» dels madrilenys per aconseguir-ho, en concret, dels infants, una generació, ha dit, marcada per la crisi sanitària.