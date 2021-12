La Direcció General de Trànsit (DGT) ha fet una crida aquest dilluns als ciutadans que es trobin en la meitat nord d’Espanya perquè avancin la tornada del pont davant la previsió de forts nevades per a dimecres. El nou front l’ocasionarà l’entrada a partir de demà d’una nova massa d’aire fred i posterior descàrrega de precipitacions en forma de neu que podrien dificultar la circulació per carretera a la meitat nord peninsular durant dimecres i dijous i que podrien afectar no només vies secundàries, sinó també vies d’alta capacitat, adverteix la DGT.

Aquesta entrada implicarà una baixada de la cota de neu a entre 400 i 800 metres a l’extrem nord, de 600 a 900 al centre i de 1.000 a 1.400 al sud-est, per la qual cosa s’esperen acumulacions importants a les zones muntanyoses de Serralada Cantàbrica, el Pirineu, el Sistema Ibèric i el Sistema Central i també en àrees planes de prou altitud.

Pluges generalitzades

Així, des de les primeres hores de dimecres es troben actius avisos per nevades en aquestes zones referides i es prolongaran durant tot el dia. Respecte a les precipitacions, s’esperen xàfecs a gran part de la Península, generalitzats, abundants i amb alguna tempesta ocasional a Galícia, el Cantàbric i el Pirineu occidental, amb certa persistència al voltant de Galícia.

De forma més feble, dispersa i ocasional, s’estendran cap al sud i l’est, més intensos en muntanya i l’Estret, i sense descartar que, amb baixa probabilitat, arribin a l’interior de l’àrea mediterrània peninsular. A les Balears són probables, amb possibilitat de tempestes ocasionals.

Desviació de camions

Amb aquestes previsions, Trànsit aconsella que, a més d’avançar el viatge de tornada, «és molt important» que la resta de ciutadans que resideixi a la meitat nord de la península eviti tots els viatges per carretera que no siguin imprescindibles i esperar que no hi hagi alertes meteorològiques. Ja estan preparades per al seu funcionament les 21 desviacions automatitzades i vigilades per desviar els camions, per activar-los si fos necessari.

Trànsit considera imprescindible consultar les condicions meteorològiques abans de posar-se a la carretera i assenyala que es podrà restringir la circulació a determinats vehicles i exigir l’ús de pneumàtics d’hivern o cadenes per circular per carreteres afectades per la neu. En cas de no disposar-ne, els agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil impediran el pas d’aquest vehicle.