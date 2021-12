El Consell de Ministres del govern central ha aprovat el reial decret que recull l'obligatorietat de la mascareta a exteriors per fer front a la sisena onada de la covid. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha explicat que el decret manté el règim sancionador que hi havia fins ara (100 euros de multa) i les excepcions anunciades pel president espanyol, Pedro Sánchez: no caldrà portar-la si es practica esport o si es passeja per espais naturals i es pot mantenir distància d'1,5 metres.

L'executiu ha promès també que si cal, ampliarà el fons covid per a les comunitats autònomes, que preveu repartir 7.000 milions als territoris el 2022. "Ja hi ha recursos: 7.000 milions d'euros, però si en calen més, n'hi haurà més", ha dit la portaveu Isabel Rodríguez.