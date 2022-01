El govern central ha tancat aquest dijous la porta a la possibilitat d'introduir modificacions a l'acord de la reforma laboral assolit amb els sindicats i la patronal, i assenyala obertament que veurà amb bons ulls el vot afirmatiu de Cs malgrat les distorsions que pugui generar internament i respecte als socis de legislatura. Fonts de la Moncloa han recordat que els retocs que demanen el PNB, Bildu i ERC foragitarien la CEOE del pacte, i han fet una crida a "totes les formacions" per convalidar el decret.

En contraposició a aquesta negativa a retocar la reforma laboral, l'executiu ofereix la possibilitat d'assolir acords amb els socis tradicionals en altres matèries i lleis, un escenari que el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ja va rebutjar aquest dimecres pels incompliments reiterats –va dir- de l'executiu espanyol. Un hipotètic suport de Cs a la reforma laboral és encara insuficient.

Altres socis

El partit d'Inés Arrimadas disposa de nou diputats al Congrés, i l'acord hauria de venir per vots afirmatius de formacions com el PDeCAT, i, eventualment, d'una abstenció del PNB. De moment, però, al govern espanyol no li surten els comptes perquè el president del PNB, Andoni Ortuzar, ha recordat aquest dijous que la seva formació votarà 'no'- com farà Bildu- a una reforma que no estableixi la preeminència dels convenis autonòmics sobre els estatals.

En tot cas, la possibilitat de buscar el suport del partit taronja pot suscitar tensions al govern espanyol, on Podem aposta explícitament per trobar acords i suports al bloc de la investidura. En previsió d'aquest enfrontament intern, fonts de la part socialista del govern espanyol ja han apuntat aquest dijous que l'executiu "no pot boicotejar" el vot d'un partit si aquest dona suport a la llei sense negociar.

Les mateixes fonts ja donen per "impossible" el suport de Bildu, que -com el PNB- reclama la preeminència dels convenis autonòmics sobre els estats, i que –com ERC- veu insuficient els avenços de la reforma. Fonts de la Moncloa apunten també a dificultats amb ERC, una formació que "porta malament" que no es pugui retocar l'acord assolir entre el govern espanyol i els agents socials.

En altres aspectes, sí

En tot cas, en el cas d'ERC, aquestes fonts apunten a la possibilitat de proposar acords en altres matèries per aconseguir un vot favorable o una abstenció dels republicans. L'entesa, apunten, pot venir "per fora" de la reforma laboral. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ja va apuntar aquest dimecres que no contemplava aquesta possibilitat perquè l'experiència –va recordar- demostra que el que no s'acorda amb el PSOE al dia, ja no es compleix.

Un hipotètic 'no' d'ERC podria anar acompanyat d'altres. Rufián va assenyalar aquest dijous a un "front comú" amb Bildu, la CUP, Compromís i el BNG en contra de la reforma laboral.

Paral·lelament, aquest dijous el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha reclamat a totes les forces polítiques, inclosos els "socis prioritaris" del govern, com ERC, que donin suport a la llei. Bolaños ha introduït un element de pressió als socis advertint que votar en contra del text implica donar suport a la llei del PP.

En tot cas, ha reclamat també el suport dels populars a una reforma que "no és un projecte de ningú", sinó un "projecte d'Espanya" i que hauria de concernir tots els grups parlamentaris, perquè és un acord entre "els empresaris i els sindicats"."Volem respectar aquest acord, que és fruit d'equilibris", ha dit, "i per això és important que li donem suport amb altura de mires".El ministre de la Presidència ha apuntat que l'executiu accepta de bon grat tots els suports, també el de Cs.

"Volem eixamplar majories", ha sentenciat recordant els 188 vots que van obtenir els pressupostos generals de l'Estat per al 2022. Preguntat per ERC, ha estat més incisiu: "M'estranyaria que volguessin mantenir el marc laboral" del PP i no el que han pactat els agents socials, que inclou "avenços", ha dit. "Jo ho considero un projecte de país i apel·lo a les forces polítiques al fet que tinguin altura de mires", ha reblat.