La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha explicat aquest dijous que la reforma de la llei d'avortament que planteja el govern espanyol permetrà que les dones d'entre 16 i 18 anys puguin fer-ho sense consentiment patern. En una compareixença aquest dimecres a la tarda al Congrés, Montero ha dit que cal garantir que puguin accedir-hi "de forma autònoma" i, per això, s'eliminarà aquest requisit que va introduir el PP. "Igual que són responsables per treballar i mantenir relacions sexuals, ho són per decidir sobre els seus cossos", ha dit la titular d'Igualtat.

Montero també ha afirmat que la nova norma eliminarà l'obligació de reflexionar durant tres dies abans d'avortar i ha assegurat que les dones ho podran fer "sense cap mena d'obstacle". A més, la ministra d'Igualtat ha dit que es garantirà que tots els hospitals públics comptin amb professionals que practiquin avortaments. "L'objecció de consciència ha de ser compatible amb el dret a l'avortament", ha argumentat. Montero ha subratllat que el text serà un "canvi de paradigma" en la visió sobre la salut de la dona perquè no estigui centrada en la gestació i incorpori el "gaudi" de la sexualitat i el respecte a totes les preferències sexuals.