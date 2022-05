La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tornat a carregar contra la immersió lingüística en el discurs de cloenda del 17é Congrés Autonòmic del PP de Madrid. "Els catalans veuen negat el seu dret constitucional a estudiar en l'idioma que comparteixen 600 milions d'ànimes a tot el món. I són atropellats per una administració autonòmica que s'ha inventat una nació", ha afirmat Díaz Ayuso. "El nacionalisme és propi de les no nacions. I s'ha convertit en una fàbrica d'expulsar joves i empreses. A Madrid això li importa", ha continuat la presidenta madrilenya, que també ha disparat contra el feminisme i, especialment, la ministra Irene Montero: "Dona lliçons de feminisme quan el seu major èxit polític és ser parella de".

"No hi ha proposta irresponsable i simple de l'esquerra feminista que no afecti la llibertat o la prosperitat. Moltes d'aquestes iniciatives avergonyeixen les dones que treballem tots els dies per tirar endavant el nostre país", ha reflexionat en veu alta Díaz Ayuso, sense citar directament la baixa per regla dolorosa. "Resulta que la preocupació pel medi ambient, la falsa lluita contra el racisme o la manipulació criminal de la condició sexual són, simplement, el nou col·lectivisme", ha enumerat la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ha anat més enllà i ha repetit més d'un cop la frase "el socialisme no funciona". "El govern de Sánchez és el pitjor que hem tingut en democràcia", ha sentenciat Díaz Ayuso.

"No sap gestionar, no té clar ni què és Espanya ni li interessa, frivolitza amb l'avortament i sosté que ETA és passat, però el franquisme és de rabiosa actualitat", ha conclòs la presidenta madrilenya.