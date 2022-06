El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat el projecte de llei que pretén "blindar la sanitat pública", elimina copagaments per a col·lectius vulnerables i fixa la prioritat de la gestió directa de serveis. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha destacat en roda de premsa al Palau de la Moncloa que la norma "amplia drets" que l'executiu del PP "havia eliminat" i "va més enllà". Darias ha concretat que amplia l'eliminació del copagament en els serveis ortoprotètics a uns sis milions de persones i "estableix les garanties necessàries perquè no es puguin tornar a introduir nous copagaments". El govern espanyol també ha donat llum verda a un pla bucodental que amplia serveis i té un pressupost de 44 milions d'euros.

El pla bucodental estarà centrat en menors de 14 anys així com embarassades i persones amb discapacitat així com persones amb càncer cervicofacial. Darias ha dit que s'espera que el pla impacti en uns set milions de persones i implicarà "l'ampliació de la cartera de serveis comuns bucodentals" a col·lectius als quals no es prestaven.

Pel que fa al projecte de llei que es remet al Congrés, Darias ha destacat que "avança en la universalitat i l'equitat", ja que vol garantir l'atenció pública a totes les autonomies. La titular de Sanitat ha negat que envaeixi competències i ha destacat que per establir una gestió indirecta serà el Consell Interterritorial de Salut -compost per les comunitats autònomes- qui estableixi les pautes per complir els criteris que ho avalin.

A més, la norma amplia la cobertura sanitària amb càrrec a fons públics a les persones ascendents reagrupades amb fills amb aquest dret reconegut així com a persones de nacionalitat espanyola que resideixen a l'estranger quan tornin a l'Estat i als seus familiars.

També recull el dret a persones sol·licitants de protecció internacional, sol·licitants o beneficiàries de protecció temporal i a víctimes de tràfic de persones.