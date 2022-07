La Mesa del Parlament ha rebutjat les peticions de Vox, Cs, PP i PSC per reconsiderar la delegació de vot de Lluís Puig. Just en l'inici del ple del Parlament el portaveu de Vox, Joan Garriga, ha anunciat que el seu grup presentava una petició de reconsideració perquè la Mesa revisés la decisió de mantenir el vot delegat a Puig malgrat que la cambra ja ha rebut la notificació del Tribunal Constitucional (TC). El diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha demanat directament que se suspengui el ple per poder conèixer l'opinió dels lletrats. El PP i el PSC també han registrat una petició de reconsideració. Després d'una reunió que ha aturat el ple del matí, la majoria de Mesa ha denegat les demandes, de manera que la sessió ja es pot reprendre.

La majoria independentista de la Mesa preveu assumir les conseqüències de mantenir la delegació de vot a Lluís Puig, però encara és una incògnita si el vot de l'exconseller comptarà a tots els efectes. Un dels primers punts de l'ordre del dia quan es reprengui el ple és la votació de la modificació del Decret llei de procediments d'integració de centres educatius a la xarxa pública.

Peticions de reconsideració

El TC ha anul·lat la delegació del vot de Puig, exiliat a Brussel·les, però dimarts la majoria independentista de la Mesa, amb el rebuig del PSC, va acordar mantenir-li i assumir-ne les conseqüències. Arran de les peticions de reconsideració de Vox, Cs, PP i PSC, la Mesa s'ha tornat a reunir aquest matí un cop ha acabat la sessió de control als consellers i al president de la Generalitat.

Després que la Mesa hagi admès a tràmit les peticions, s'ha reunit la Junta de Portaveus per escoltar les seves opinions. A l'inici de la sessió del ple, el diputat de Vox Joan Garriga ha demanat a la Mesa que es llegeixi bé l'article 95 del reglament que estableix els criteris pels quals un diputat pot demanar la delegació de vot. "Puig no està ni embarassat ni malalt", ha afegit. En un comunicat posterior, Vox ha afegit que es querellarà contra els membres de la Mesa si no rectifica amb el vot delegat de Puig. "Si persisteixen, pagaran cada acte de desobediència", alerten des de Vox.

Per la seva banda, Martín Blanco ha lamentat la "cacicada" i ha demanat la suspensió del ple al·legant que el seu grup vol conèixer l'opinió dels lletrats de la cambra. "És un atac a l'estat de dret i a la democràcia", ha afegit. Els de Cs també demanen que es retiri l'assignació econòmica per assistir als plens, ja que Puig no ha anat a cap cessió.

La presidenta Borràs ha respost que la Mesa va acordar dimarts per majoria i havent escoltat les indicacions del lletrat major, Miquel Palomares, mantenir la delegació de vot de Puig. Tanmateix, en confirmar que Vox ha registrat la petició de reconsideració, Borràs ha anunciat una nova reunió de la Mesa, un pas que s'ha de fer sempre que un grup parlamentari li demana que reconsideri una decisió.

El vot delegat de Puig

A instàncies d'un recurs del PSC, el TC va anul·lar l'acord del 25 de març de l'any passat de la Mesa que admetia la sol·licitud de Puig per delegar el seu vot. També anul·la l'acord de la Mesa de l'endemà que confirmava la delegació de vot. Però aquest acord no és el que ara hi ha vigent. La delegació de vot de Puig requeia en Gemma Geis, que va deixar l'escó un cop va ser nomenada consellera d'Universitats. Aleshores, la delegació va passar en mans de la portaveu de JxCat, Mònica Sales. Aquesta és la que ara mateix hi ha vigent.