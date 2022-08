El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei pel qual es crea l'Agència Estatal de Salut Pública (AESAP), un organisme que pretén "donar respostes necessàries a desafiaments presents i futurs en matèria de salut pública", segons ha explicat la ministra de Sanitat, Carolina Darias. La ministra ha comparegut a la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del govern espanyol per explicar els detalls d'aquest nou organisme, que tindrà "naturalesa d'agència estatal" i l'objectiu de "preparació, detecció i resposta ràpida davant de riscos per a la salut de la població".

Tot i que aquesta agència ja la contempla una llei del 2011, la pandèmia de covid-19 n'ha accelerat la posada en marxa, ha dit Darias. "La pandèmia ha marcat un abans i un després que fa que aquesta agència sigui una prioritat política per al govern d'Espanya però també una necessitat de país", ha subratllat.

L'AESAP treballarà coordinadament amb les institucions autonòmiques i les autoritats sanitàries autonòmiques i s'encarregarà de la vigilància i de fixar l'estratègia estatal de salut. També seguirà i avaluarà l'estratègia pública de salut i durà a terme campanyes d'informació "sòlida, robusta i tècnica" per a la ciutadania.

Així, coordinarà la resposta sanitària a reptes que puguin sortir, com noves epidèmies, i també vol uniformitzar el tractament i la vigilància de malalties, també les no-transmissibles, com per exemple la diabetis. Tot i que li han preguntat, Darias no ha volgut aclarir on s'ubicarà aquesta agència, que ha de rebre el vistiplau del Congrés dels Diputats convertir-se en una realitat.