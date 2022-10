El turisme es recupera amb "intensitat inusitada" a l'agost, quan es van recuperar 9 de cada 10 dels visitants que viatjaven a l'Estat abans de la pandèmia. El ministeri ha fet pública una enquesta que destaca que el 96% dels turistes estan satisfets o molt satisfets amb l'estada a Catalunya, el mateix percentatge que la mitjana espanyola. Més de la meitat dels mercats emissors es declara molt content amb el viatge. Italians (95%) i alemanys (94%) són els menys satisfets, mentre que els nord-americans (98%), llatinoamericans britànics i irlandesos, tots tres amb un 97% de visitants satisfets, són els que millor han valorat l'estada al país.

Del resultat de l'enquesta, feta a 10.800 persones, se'n desprèn que l'oferta d'oci és l'atribut del mercat turístic estatal que més es destaca, amb un 94% que es mostra molt satisfet.

Completen la llista d'elements més ben valorats les platges (88%), l'oferta cultural (89%) i les instal·lacions esportives (80%). En canvi, la sostenibilitat treu pitjor nota (75%), fet que es deu a que "el turista no està habituat a que li preguntin" sobre aquesta qüestió". Un altre element poc valorat és el soroll, amb un 25% de visitants que han triat les respostes 'neutral', 'insatisfet' o 'molt insatisfet'. Un 55% dels enquestats té intenció de tornar en els propers 12 mesos.

"Les dades que estem veient ratifiquen que estem tenint un principi de la temporada de tardor que són molt esperançadors", ha dit el secretari d'estat de turisme, Fernando Valdés Verelst. Les dades amb les que treballa el ministeri mostra que els seients reservats en avions estan "molt a prop" de les del 2019 al setembre, en un moment on mercats de llarg recorregut com la Xina i el Japó encara estan tancats. A l'hora d'interpretar la xifra global de la demanda de turistes, ha recordat Valdés, s'ha de tenir en compte que l'inici de l'any encara va estar condicionat per l'expansió de la variant òmicron de la covid.

Pel que fa a la incertesa que plana sobre l'economia en un moment d'inflació rècord, Valdès ha assegurat que "no s'estan anticipant correccions laborals" i que es manté la "intensitat de la participació del turisme sobre l'ocupació" a curt termini.