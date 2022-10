El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat aquest dimecres a la desfilada militar que cada any se celebra amb motiu del Dia de la Hispanitat al centre de Madrid entre xiulets, alguns insults i crits que demanaven la seva dimissió.

És habitual que el socialista sigui escridassat en aquest acte cada any. El president espanyol ha sortit del seu cotxe i s’ha reunit amb la família reial abans de l’inici de la desfilada. Després, tots ells s’han dirigit als seus respectius llocs per seguir la desfilada.

Crítiques al PSC per no anar a la manifestació

El líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha criticat que el PSC i el secretari general, Salvador Illa, no hagin assistit a la manifestació convocada a Barcelona per celebrar el 12-O i els ha acusat "d'avergonyir-se" de la festa nacional espanyola. En una atenció a mitjans abans de començar la marxa, Carrizosa ha recordat que va ser el govern de Felipe González qui va instaurar la data com a festa nacional. "Qui els ha vist i qui els veu", ha apuntat. Carrizosa ha assegurat que aquesta festa s'està "posant en dubte" i "qüestionant" des d'alguns sectors. "És objecte d'atac per part dels que impugnen la transició" ha lamentat, per afegir després que a Catalunya "s'ataca tot el que és espanyol" perquè hi ha "una corrent hispanòfoba independentista".

Segons el líder de la formació taronja el 12-O se celebra "que la cultura i l'idioma espanyols s'expandeixen pel món" i que s'estava "a punt d'unificar tots els regnes sota la mateixa monarquia". Al seu parer, "no totes les nacions poden presumir d'això".

Per la seva banda, la candidata de Cs a l'alcaldia de Barcelona, Luz Guilarte, ha assegurat que el Dotze d'Octubre és un "dia de cohesió" i de "reivindicar els drets i llibertats". La candidata ha aprofitat per reivindicar la "diversitat lingüística" de Barcelona i ha criticat els qui volen "imposar el monolingüisme".