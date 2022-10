El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un nou paquet de mesures energètiques de 3.000 milions d’euros dels Pressupostos per «protegir el 40% de les llars». La principal novetat és la creació d’un nou descompte a la factura de la llum del 40% per a «llars treballadores amb baixos ingressos» que arribarà a 1,5 milions de llars.

1. S'augmenta el descompte del bo social

El Govern reforçarà el bo social elèctric, com havia anunciat en la presentació del pla de contingència, per augmentar el descompte que actualment s’aplica (del 60% per als consumidors vulnerables i del 70% per als vulnerables severs) fins al 80%.

El bo social elèctric afecta 1,3 milions de llars espanyoles i són les companyies elèctriques, en funció de la seva quota de mercat, les encarregades de bonificar-la. A més, s’eleva un 15% la quantitat d’energia amb dret a descompte.

2. També s'amplia el bo social tèrmic

D’altra banda, també s’amplia el bo social tèrmic, una espècie de xec a càrrec dels Pressupostos de què es beneficien els consumidors amb bo social elèctric al duplicar el pressupost. D’aquesta manera, es doblarà l’ajuda mitjana fins als 375 euros per llar i elevarà l’ajuda mínima a 40 euros.

3. Nova tarifa regulada per a comunitats de veïns

A més, es crea una nova tarifa regulada (TUR) per a les comunitats de veïns amb calderes centralitzades de gas natural, que limitarà fins a finals del 2023 l’increment trimestral dels preus, com passa ara amb les tarifes regulades existents. La mesura permet a 1,7 milions de llars que la seva factura es redueixi a més de la meitat del que pagaria amb les condicions de mercat actuals.