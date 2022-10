La Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional ha condemnat a vuit anys i nou mesos de presó per delictes d'homicidi en grau de proposició i dipòsit d'armes de guerra el vigilant de seguretat Manuel Murillo, que va proposar a través de Whatsapp assassinar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els magistrats han estimat u recurs de la Fiscalia i han incrementat en quinze mesos la condemna inicial de set anys i sis mesos que li havia imposat la Secció Quarta de la Sala del Penal. Amb tot, els jutges han evitat imposar-li la petició de presó de la Fiscalia –que demanava tres anys més de presó- atenent les "circumstàncies personals" del condemnat.

La sala dona per bons els fets provats de la sentència inicial, que recullen que Murillo participava en un grup de Whatsapp on a partir del juny del 2018 va publicar missatges contra l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos. Durant aquests mesos, i fins a la seva detenció el setembre del 2018, va expressar al grup i de manera privada la seva intenció d'assassinar Pedro Sánchez.

Segons la sentència, Murillo va acabar interioritzant que la forma per produir un canvi de la situació política passava per matar Sánchez, i va començar a buscar ajuda per cometre l'assassinat. A més, disposava de nombroses armes, algunes modificades, i de munició. Va arribar a rebre l'agenda del president del govern espanyol i proposava als seus interlocutors formes per cometre el delicte.

Els magistrats consideren que l'arsenal d'armes, la radicalitat ideològica dels seus escrits i el fet que entrenés en una galeria de tir "reforcen la tesi d'un perill redoblat".