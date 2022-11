El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat aquest dilluns que el Govern central estudiarà al detall una reforma del delicte de malversació, pel qual també es va condemnar els principals líders del procés, si ERC decideix presentar al Congrés una esmena a la proposició de llei amb què PSOE i Podem volen reformar el Codi Penal per derogar la sedició.

«Com passa amb qualsevol esmena, el que es farà serà estudiar-la en profunditat», ha afirmat Bolaños, que ha negat que ERC hagi proposat o estigui negociant ja amb el PSOE sobre aquesta qüestió. «Em resulta difícil opinar sobre res», ha assenyalat al ser preguntat per si la Moncloa no descarta modificar també de passada la malversació.

En una entrevista amb la cadena SER, el ministre ha incidit en el fet que la tramitació parlamentària per reformar el Codi Penal està en marxa i ha volgut puntualitzar que, tot i que s’elimini el delicte de sedició, altres com el de rebel·lió o el de desobediència «no s’han tocat».

«La clau és que no s’han tocat gaires dels delictes que estan relacionats amb els fets del 2017», ha respost Bolaños quan se li ha preguntat si el líder d’ERC, Oriol Junqueras, havia fet arribar al Govern alguna petició per canviar la malversació.

Ha assegurat que la formació independentista «va acceptar» separar aquesta reforma de la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat i ha defensat que la proposta del Govern és una «europeïtzació» de la sedició, que es passarà a dir «desordres públics agreujats» i tindrà menys pena de presó: de 15 a 5 anys.

Renovar el CGPJ no va coincidir amb la sedició

En aquest sentit, Bolaños ha negat haver enganyat l’encarregat de negociar pel Partit Popular la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Esteban González Pons, perquè durant aquestes converses el PSOE «no estava negociant amb ERC» sobre la sedició. «Ho dèiem públicament i privadament», ha afirmat.

Bolaños, que ha emplaçat a esperar les propostes dels grups «sobre el paper i no en entrevistes», ha dit que el que es busca amb la «substitució» de la sedició és eliminar un «punt negre» del Codi Penal i assegurar «la convivència a Catalunya i a Espanya».

Ha rebutjat que aquesta reforma sigui una crítica a la sentència del Suprem que va condemnar els fets del procés, ja que el que va fer l’alt tribunal va ser «aplicar la llei vigent». Amb tot, ha indicat que la proposta s’ha fet amb aquesta sentència «a la mà» i d’acord tant amb els fets provats com amb els fonaments jurídics.

Per Bolaños, la reforma del Codi Penal en cap cas debilita aquesta sentència, sinó que el que fa és «reforçar el Suprem». A més, ha dit que desconeix si ha provocat malestar en el tribunal i abans ha assenyalat que els jutges hi són per aplicar la llei.

«No podia ser que tinguéssim un delicte absolutament obsolet, amb penes desproporcionades, i fins i tot al Tribunal Constitucional i al mateix Tribunal Suprem alguns magistrats ens deien que calia reformar-lo», ha afegit.

A Catalunya es compleix la llei

El ministre socialista ha reivindicat que la derogació de la sedició està orientada al fet que el Codi Penal sigui «raonable», alhora que ha defensat que la iniciativa de PSOE i Podem respon a una decisió «valenta i positiva» per «reconstruir ponts».

«La situació és ara habitable a Catalunya, no hi ha problemes d’incompliment de la llei i la Constitució», ha defensat Bolaños, que ha criticat que amb el PP al Govern es va deixar el conflicte en mans de «dels jutges» i no es va fer política «amb majúscules».

Sobre si aquesta reforma ha generat malestar en el partit, Bolaños ha respost que, igual com va passar amb els indults als líders independentistes, al principi hi va poder haver dubtes, però després la decisió va ser «absolutament compartida pel PSOE en la seva totalitat».

El ministre ha remarcat que eliminar la sedició és un compromís del president del Govern, Pedro Sánchez, al qual va fer referència en la seva pròpia investidura i que ja figurava, a més, en plans normatiu de l’Executiu de l’any 2020, però que si no es va poder portar a terme abans va ser perquè la pandèmia –ha dit– va canviar les prioritats.

I ha explicat que la reforma s’ha plantejat com una proposició de llei, que no necessita informes externs al Govern, perquè inclou transposicions de directives europees en assumptes aliens que no tenen res a veure amb la sedició. «N’hi ha molts exemples, és bastant habitual que els canvis del Codi Penal es facin per aquesta via, que és perfectament legítima», ha considerat Bolaños.