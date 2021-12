El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va carregar ahir contra Rússia per la concentració militar a la frontera amb Ucraïna, alimentant la por a una possible agressió, i va assenyalar que «no té dret a establir una esfera d’influència». Davant d’una possible agressió russa a la sobirania ucraïnesa, Stoltenberg va defensar que els aliats compten amb diferents opcions per respondre i va enumerar tant sancions econòmiques i financeres com restriccions polítiques.