Rússia està disposada a utilitzar voluntaris dels països de l’Orient Mitjà en la invasió d’Ucraïna, sobretot en les operacions que porta a terme a la regió del Donbass, ha dit avui el president rus, Vladímir Putin. En una reunió del Consell de Seguretat rus, Putin va dir, citat per les agències russes, que «hi ha persones que volen venir i ajudar les persones que viuen al Donbass de forma voluntària», a la qual cosa el ministre de Defensa, Serguei Xoigú, va respondre que ja hi ha «setze mil persones dels països de l’Orient Mitjà disposats a ajudar la gent» d’aquest territori ucraïnès.

El portaveu del Kremlin, Dmiti Peskov, citat per l’agència Sputnik, va afirmar que la major part dels voluntaris per participar en el que Moscou qualifica com a «operació especial» a Ucraïna procedeixen de països de l’Orient Mitjà i Síria.

«Creiem que és correcte respondre favorablement a aquestes sol·licituds, especialment perquè aquestes sol·licituds no són per (guanyar) diners», va dir el ministre de Defensa. «En coneixem molts, ens van ajudar en la lluita contra l’Estat Islàmic durant els moments més difícils, durant els últims deu anys», va concloure Xoigú, citat per l’agència TASS.

Les forces armades russes, tant l’aviació com unitats especialitzades de l’Exèrcit, han exercit un paper important en la guerra a Síria, en recolzament de l’actual president Bashar al-Assad. Síria ha sigut un dels poquíssims països que des del primer moment han recolzat obertament la invasió russa d’Ucraïna.

Zelenski: «Mercenaris»

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha lamentat aquest divendres una eventual arribada de «voluntaris», que ha titllat de «mercenaris». «Coets, bombes, artilleria i ara mercenaris sirians», ha indicat en un vídeo difós a través de Telegram i recollit per l’agència de notícies UNIAN.

Zelenski ha apuntat que els «mercenaris sirians no distingeixen qui i quin idioma es parla aquí, a quina església es va, a quin partit recolza». Així, es tracta de «mercenaris que només mataran en terra aliena, en tots els sentits», ha remarcat.

D’altra banda, el president ha ressaltat que l’ofensiva s’ha estès ja 16 dies, «quatre vegades més del que l’enemic planejava». «Esperava que els ucraïnesos es rendissin i que algú saludés les banderes russes, amb flors als carrers d’Ucraïna», ha indicat.