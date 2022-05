Milions de britànics estan citats avui dijous a les urnes en unes eleccions municipals i autonòmiques que són el primer test electoral per a Boris Johnson després de l’escàndol de les festes de Downing Street durant la pandèmia. L’agenda dels comicis locals ha estat dominada en aquesta ocasió per assumptes nacionals com el vertiginós augment del cost de la vida i els vergonyosos esdeveniments que van tenir lloc a Westminster.

Els votants descontents acusen el Govern de no estar fent prou per pal·liar l’impacte de la crisi econòmica a les llars i un 58% desaprova la seva gestió. Alhora, la constatació que el primer ministre i altres membres del seu Gabinet, com el titular de Finances, Rishi Sunak, es van saltar la llei, mentre els ciutadans s’havien de mantenir aïllats, ha erosionat la credibilitat de l’Executiu.

L’elecció busca la renovació de 146 ajuntaments a Anglaterra (la meitat dels existents), els 22 consells locals d’Escòcia i els 22 de Gal·les. A Londres estan en joc els càrrecs als 32 districtes de la capital. Això no inclou l’elecció d’alcalde. El laborista Sadiq Kahn ja va renovar el seu mandat per segona vegada l’any passat. El Partit Laborista domina gairebé per complet la capital. Els conservadors intentaran retenir districtes londinencs com Barnet i Wandsworth i no creuen perillar al de Westminster. La pèrdua d’algun d’aquests seria significativa.

Un altre focus està posat en l’anomenat ‘mur vermell’. Després de dos anys com a líder laborista, Keir Starmer espera consolidar la seva posició, demostrar que pot convèncer els electors que han marxat i tenir la capacitat de recuperar alguns d’aquests antics feus perduts en l’elecció general del 2019 o almenys impedir que els conservadors continuïn avançant.

El moment del Sinn Féin

A Irlanda del Nord es trien els 90 escons de l’Assemblea de Stormont, i els nacionalistes del Sinn Féin podrien aconseguir la victòria per primera vegada en un segle. Els unionistes del DUP, la força més votada fins ara, han advertit que no estan disposats a formar un nou Govern autònom si aquest resultat es confirma i continuen exigint la derogació de l’acord comercial amb la Unió Europea implantat després del Brexit.

Els sondejos donen per fet que els conservadors tindran perdudes en aquestes municipals, però alhora els guanys dels laboristes seran moderats. La majoria dels ajuntaments i consells en joc són urbans i són ja en mans del laborisme, cosa que, d’entrada, com han remarcat els analistes, no dona marge per a una escombrada massiva. Altres partits, com els Liberal Demòcrata i els verds, esperen guanyar terreny a costa de les dues principals formacions.

Nombrosos candidats tory han intentat distanciar-se de Johnson durant la campanya, presentant-se a la papereta de vot com a «conservadors locals», un títol autoritzat el 2019, quan Theresa May era molt impopular. D’altres han demanat al públic que «no castigui els conservadors locals pels errors comesos a Westminster». El 70% dels ciutadans no creuen que Johnson estigui dient la veritat sobre el Partygate. L’assumpte no s’ha oblidat, ni està tancat. Hi pot haver més multes, queda pendent la publicació de l’informe de la funcionària Sue Gray i el Comitè de Privilegis investigarà si el primer ministre ha mentit al Parlament. Els diputats conservadors estan nerviosos. Si els resultats a les urnes donen a entendre que el seu líder ja no té la clau màgica per guanyar les pròximes eleccions generals, tornarien les conspiracions per mirar d’impulsar una moció de censura i desfer-se d’ell.