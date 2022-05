Les tropes russes han tornat a intentar sense èxit irrompre a l’interior de l’acereria d’Azovstal, a la meridional ciutat de Mariúpol, on es manté atrinxerat un grup de soldats, l’últim reducte de la resistència ucraïnesa en aquesta ciutat portuària.

«Mariúpol. Azovstal. Els ocupants intenten irrompre a l’acereria amb foc de cobertura. [Està passant] pràcticament en viu. La situació es torna més complicada dia a dia», ha publicat aquest divendres Petro Andriusxenko, assessor de l’alcalde de la ciutat, al seu compte de Telegram.

Els combatents del Regiment d’Azov, ala ultranacionalista integrada a l’exèrcit local, pateixen junt amb altres membres de l’Exèrcit ucraïnès el setge de les tropes russes des de fa més de 75 dies, va recordar l’assessor municipal.

«Hi ha uns 600 soldats greument ferits als búnquers de l’acereria d’Azovstal, assetjada per l’enemic. Els russos estan constantment bombardejant la zona amb tota mena d’armes, inclosos avions i artilleria naval, intentant assaltar-la repetidament», va afegir.

L’assessor municipal, malgrat que la ciutat està en mans dels russos i que aquests compten amb les seves pròpies autoritats, continua periòdicament publicant informació sobre la dramàtica situació a Mariúpol que no pot ser contrastada per una font independent.

Per la seva banda, la ministra de Reintegració dels Territoris Ocupats Temporalment d’Ucraïna, Irina Veresxuk, ha declarat aquest divendres que miren de posar en marxa una operació especial d’evacuació d’Azovstal, que començaria amb el rescat dels membres de l’Exèrcit greument ferits i es portaria a terme en diverses etapes.

Anteriorment, Ucraïna havia proposat a Rússia intercanviar combatents d’Azovstal greument ferits per presoners russos d’acord amb les regles estàndard d’intercanvi de presoners, en un acord que no ha obtingut resposta per la part russa.

Segons Veresxuk, sense aquest acord actualment és impossible desbloquejar Azovstal per mitjans militars.

Els defensors d’Azovstal no volen caure presoners i els russos no estan d’acord amb el procediment d’extracció dels soldats proposat per Ucraïna, va explicar.

Segueixen els atacs a l’est

D’altra banda, Rússia està enviant artilleria addicional a la seva zona fronterera del sud, a la regió de Briansk, limítrofa amb el nord d’Ucraïna, per ampliar els bombardejos als assentaments de la regió de Txerníhiv, pròxims a Kíiv.

Segons l’últim informe de l’Estat Major General de les Forces Armades d’Ucraïna publicat aquest divendres a Facebook, les tropes russes no han cessat en les últimes hores en els seus atacs contra diverses regions del país.

Aquestes operacions ofensives són especialment virulentes a la Zona Operacional de l’Est d’Ucraïna, on els russos continuen mirant de controlar de forma total les regions prorusses de Donetsk i Lugansk, a l’est del país, i Kherson, al sud i parcialment ocupada.

Intenten mantenir-hi un corredor terrestre entre aquestes regions i la península de Crimea, que Moscou es va annexionar el 2014.

Alhora, «l’enemic manté la tensió a la regió de Transnístria de la República de Moldàvia i a la República de Bielorússia», ha assegurat l’Estat Major ucraïnès.

Respecte a Khàrkiv, fortament bombardejada durant els últims dies, els russos no han realitzat operacions ofensives en les últims hores.

Els seus principals esforços, segons l’informe ucraïnès, es concentren a impedir l’avanç de les tropes ucraïneses cap a l’assentament de Vesele, en aquesta regió veïna de la prorussa Donestk.

Els russos han continuat també llançant atacs aeris i d’artilleria contra la ciutat portuària de Mariúpol, al mar d’Azov. Aquesta ofensiva vol bloquejar les tropes ucraïneses assetjades a la planta siderúrgica d’Azovstal.