El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha expressat aquest diumenge el seu desig que la ciutat de Mariúpol, assetjada des de fa setmanes per les forces russes, pugui convertir-se en la seu del pròxim festival d'Eurovisió després de la victòria del grup ucraïnès Orquestra Kalush en el certamen que va culminar dissabte passat.

"El nostre coratge impressiona al món, la nostra música conquereix Europa. L'any que ve, Ucraïna serà seu d'Eurovisió per tercera vegada en la seva història. I crec que no serà l'última", ha fet saber Zelenski en el seu compte d'Instagram.

"Farem tot per a rebre algun dia als participants i convidats i que el festival se celebri a Mariúpol", ha afegit sobre una ciutat ara mateix pràcticament devastada pels bombardejos, que s'ha convertit en un dels grans escenaris del conflicte que va esclatar amb la invasió russa d'Ucraïna, el 24 de febrer.

"Gràcies per guanyar Orquestra Kalush i a tots els que van votar per nosaltres! Estic segur que la nostra victòria sobre els nostres enemics no queda lluny", ha conclòs el president.