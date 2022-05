«El que va passar aquí és simple i clar: terrorisme, terrorisme nacional». El president dels Estats Units, Joe Biden, dictava amb fermesa la sentència dimarts a Buffalo (Nova York), escenari tres dies abans de l’últim gran atemptat massiu comès als EUA per un supremacista blanc, un jove de 18 anys que van disparar 13 persones, 11 d’elles negres, i va posar fi a la vida de 10. El que el mandatari defineix com a «simple i clar», no obstant, legalment no ho és.

Tot i que el Codi dels EUA inclou una definició de «terrorisme nacional» aquest no està regulat de manera que es pugui tractar i jutjar com un crim federal, una cosa que sí que es fa amb terrorisme internacional o en suport a alguna de les organitzacions estrangeres llistades pel Departament d’Estat. Per això, entre altres raons i a diferència de Biden i altres líders polítics i socials, ni el fiscal general, Merrick Garland, ni el director de l’FBI, Christopher Wray, han utilitzat el terme per descriure les accions de l’autor de la matança de Buffalo: fer-ho podria complicar el cas als tribunals, on sí que és habitual utilitzar el terrorisme intern per endurir sentències per altres delictes com els d’odi.

La matança racista al supermercat de Buffalo, en qualsevol cas, ha tornat a exposar un buit regulatori que s’està fent més evident així que creix l’amenaça que es gesta des de dins de les mateixes fronteres dels EUA, impulsada especialment per moviments d’ultradreta. Segons una anàlisi realitzada per The Washington Post, des del 2015 aquests extremistes han estat relacionats amb 267 trames o atacs que han deixat 91 víctimes mortals, davant 66 casos i 19 morts vinculats en aquell mateix període a moviments extremistes d’esquerra. Més d’un quart dels incidents i gairebé la meitat de les víctimes mortals, segons aquesta anàlisi, van ser causats per gent que recolza la supremacia blanca o diu formar part de grups que abracen aquesta ideologia.

Una altra guerra cultural

Tot i que el debat sobre com i fins on arribar al combat contra el terrorisme intern és profund, i està llastat per abusos comesos en nom de la lluita antiterrorista després dels atemptats de l’11-S amb l’empara de la Llei Patriota, s’ha enrarit per la polarització política brutal del país. Els republicans han submergit també aquest debat en les guerres culturals i el seu esforç aboca al fracàs l’última iniciativa legislativa que ha abordat la qüestió.

Aquesta setmana va tornar a presentar-se davant la Casa de Representants la proposta de Llei de Prevenció de Terrorisme Nacional, una iniciativa que ha anat evolucionant des del seu plantejament original el 2017. El projecte de llei, que va arribar a tenir 207 copatrocinadors, incloent-hi tres republicans, crearia en els departaments de Seguretat Nacional i Justícia i en l’FBI oficines centrades específicament a seguir i investigar amenaces de terrorisme interior i coordinar-se. Obligaria els líders de les tres agències a presentar un informe conjunt dues vegades a l’any i a prestar atenció especial a l’amenaça que plantegen supremacistes blancs i neonazis, incloent-hi la «infiltració en agències de l’ordre locals, estatals i federals i en serveis armats».

Morta abans de néixer en el Senat

Dimecres la proposta va ser aprovada per 222 vots a favor i 203 en contra a la Cambra baixa després que es realitzessin canvis en el text promoguts per l’ala progressista del Partit Demòcrata. Preocupats perquè es pugui utilitzar la llei per perseguir gent de color o limitar drets, els progressistes van aconseguir que s’estrenyés la definició de terrorisme intern i s’inclogués un examen obligatori de llibertats civils en les investigacions, d’on s’exclourien les manifestaciones.Només el republicà Adam Kizinger (que no era patrocinador i és un dels dos conservadors que s’asseu al plafó que investiga l’assalt al Capitoli) es va sumar als demòcrates. I tot i que la setmana que ve es presentarà la iniciativa paral·lela necessària al Senat, arribarà morta d’entrada. Amb només 50 escons, els demòcrates no arriben als 60 vots necessaris per fer-la avançar.

Bretxa

El debat sobre la proposta de llei dimecres va mostrar la gran bretxa per què s’enfonsa pràcticament tot en aquests EUA radicalment dividits. Brad Schneider, el congressista demòcrata que l’ha presentat, va fer una defensa apassionada de la normativa, plantejant que és l’única opció de frenar futurs tirotejos, ja que el Congrés «no pot fer que gent com Tucker Carlson deixi de vomitar a les ones l’odiosa i perillosa ideologia de la teoria del reemplaçament» i «no ha sigut capaç de frenar la venda d’armes d’assalt».

Els republicans, en canvi, es van organitzar per votar contra la proposició. El raonament és que els demòcrates posen a la diana conservadors i que es donaria massa poder al Departament de Justícia per perseguir, per exemple, als pares que han estat protestant en reunions de consells escolars contra mandats de vacunació i màscares o per qüestions de raça i gènere a l’educació o als qui s’oposen al dret a l’avortament.

«Els meus constituents senten que aquestes investigacions s’han polititzat», va dir el congressista el Senyor Bacon, un dels copatrocinadors republicans que va votar contra la norma. Els conservadors, que continuen bloquejant la investigació de l’assalt al Capitoli, qüestionen també que es destinin recursos a estudiar la infiltració de supremacistes en forces armades i de l’ordre.

«Part del problema»

Des de les files demòcrates s’apressa els republicans a prendre posicions. El congressista Jerrold Nadler, per exemple, els ha instat a denunciar la supremacia blanca i l’extremisme a les seves files. «El problema no és que el Partit Republicà sigui racista, és que no denunciarà els racistes que allotja», ha dit, recordant també que la formació es resisteix a titllar d’atac terrorista o insurrecció l’assalt al Capitoli i l’anomenen, en canvi, «discurs polític legítim».

També Dick Durbin, el senador que presentarà la proposta a la Cambra alta, defensava que «igual que es va prendre l’11-S seriosament és necessari prendre això seriosament», amb referència a l’auge d’un supremacisme blanc que, recordava, té una llarga història als EUA. «L’únic que falta entre aquestes organitzacions i el passat són les túniques blanques», deia en una referència al Ku Klux Klan.

Pocs, en qualsevol cas, tenen esperances que la matança de Buffalo canviarà alguna cosa. «La trista realitat és que combatre l’extrema dreta s’ha tornat un assumpte altament partidista als EUA», escrivia aquesta setmana en una columna a The Guardian Cas Mudle, especialista en extremisme polític i populisme. «Qualsevol intent de fer d’això un esforç bipartidista significa descafeïnar les mesures i limitar-les al més extrem. Si Biden i els demòcrates volen combatre la supremacia blanca han de fer-ho sense el Partit Republicà», continuava. «L’actual Partit Republicà no només no és part de la solució, és una gran part del problema».