La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha acusat el president de Rússia, Vladímir Putin, d’estar utilitzant «la gana i el gra» com a armes de guerra i ha demanat col·laboració internacional amb «urgència» per apaivagar els «creixents signes d’una crisi alimentària» al món. «Avui, l’artilleria russa està bombardejant magatzems de cereals a tot Ucraïna deliberadament. I els barcos de guerra russos al mar Negre estan bloquejant els barcos ucraïnesos plens de blat i llavors de gira-sol», ha dit Von der Leyen en la seva intervenció davant el Fòrum de Davos 2022.

La presidenta de la Comissió Europea ha assegurat que hi ha «solucions i un horitzó» si s’actua «amb urgència» per superar «aquest enorme desafiament des de la «cooperació» internacional. En un discurs absolutament centrat en la invasió russa d’Ucraïna i les conseqüències d’aquesta guerra en la població ucraïnesa, les cadenes de subministrament o la volatilitat dels preus energètics, Von der Leyen ha dedicat una atenció especial a la falta de cereals en els mercats globals.

20 milions de tones bloquejades

Els camps de blat d’Ucraïna «han sigut cremats» i «l’exèrcit del Kremlin està confiscant reserves de grans i maquinària», ha dit Von der Leyen, que ha insinuat que aquestes accions porten «records d’un passat fosc» relacionat amb les confiscacions de collites soviètiques i la «devastadora fam del 1930». Ucraïna té 20 milions de tones de cereal bloquejades al seu territori i les seves exportacions han caigut de 5 milions de tones al mes abans de la guerra a una quantitat d’entre 200.000 i 1 milió de tones actualment.

«Les conseqüències d’aquests actes vergonyosos són visibles per a tots. Els preus mundials del blat es disparen. I són els països fràgils i les poblacions vulnerables els que més pateixen», ha afegit la conservadora alemanya, que s’ha referit a alces en el preu del pa del 70% al Líban i enviaments a Somàlia bloquejats.

Xantatge rus per alterar el mercat

A més, Rússia està «acumulant les seves pròpies exportacions d’aliments com una forma de xantatge i frena subministraments per augmentar els preus mundials, o el comerç de blat a canvi de recolzament polític», és a dir, està «utilitzant la gana i el gra per exercir el poder», ha denunciat Von der Leyen.

Aquestes circumstàncies, sumades a les sequeres provocades pel canvi climàtic, amenacen especialment l’Àfrica i en aquest sentit Von der Leyen ha anunciat que Brussel·les treballa amb el president d’Egipte, Abdel Fattah al-Sisi, per «abordar les repercussions de la guerra amb un esdeveniment sobre seguretat alimentària i solucions a Europa i a la regió».

«Fa només 50 anys, l’Àfrica produïa tots els aliments que necessitava. Durant segles, països com Egipte van ser els graners del món», ha dit Von der Leyen, que ha advocat per recolzar també el continent africà a llarg termini perquè sigui «menys dependent en les importacions d’aliments».