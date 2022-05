La Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha capturat aquest divendres dos barcos petrolers grecs en aigües del golf Pèrsic al mig de les tensions entre els dos països després que Atenes confisqués un petroler iranià i traslladés la seva càrrega als Estats Units a petició de Washington.

L’ens militar iranià ha publicat un comunicat en el qual confirma la confiscació al·legant diverses violacions, si bé és cert que no ha entrat en detalls d’aquestes, segons recull el diari grec ‘Kathimerini’.

Per la seva banda, el Ministeri d’Afers Estrangers hel·lè ha assenyalat que ha mantingut contactes amb l’ambaixador iranià a Atenes respecte a aquesta «presa violenta» de dos barcos amb bandera grega, uns actes que ha qualificat de «pirateria».

La cartera d’Exteriors ha exigit l’alliberament immediat de les embarcacions i els seus tripulants, i ha advertit que aquests esdeveniments tindran «conseqüències particularment negatives» en el que a les relacions entre Atenes i Teheran es refereix, així com les de la Unió Europea (UE) amb l’Iran.

En el conjunt de la tripulació dels dos barcos s’ha confirmat la presència de nou ciutadans d’origen grec, si bé les autoritats del país europeu no han aportat més informació sobre les nacionalitats de la resta de la tripulació a bord.

Un funcionari de seguretat nord-americana ha declarat, sota condició d’anonimat, a l’esmentat diari que, aparentment, les dues embarcacions s’haurien acostat a aigües territorials iranianes, si bé no han arribat a ingressar. Segons aquest empleat, els dos barcos també han apagat els seus dispositius de rastreig, un gest que ha fet saltar les alarmes, si bé és cert que cap dels dos ha arribat a emetre cap tipus de senyal d’alerta ni trucada d’auxili.

Tensions Atenes-Teheran

Aquest incident es dona en el marc de les tensions entre Atenes i Teheran després que Grècia confisqués un petroler iranià i vengués la seva mercaderia als Estats Units, un gest pel qual des de la nació pèrsica es va amenaçar amb prendre «mesures punitives».

Grècia va anunciar dijous que transferirà el petroli als EUA després de la decisió en aquest sentit per part d’un tribunal de primera instància de Calcis, cosa que va fer que Teheran titllés d’«inacceptable» que «Grècia s’hagi rendit davant les pressions dels EUA».

El ‘Pegas’ va ser interceptat a l’abril quan es dirigia a una terminal a Turquia per presumpta violació de les sancions imposades per la Unió Europea contra Rússia per la invasió d’Ucraïna. Després d’això, va ser traslladat al port de Karistos amb la seva tripulació, de nacionalitat russa.

La Guàrdia Costanera grega va afirmar posteriorment que el barco havia sigut recentment reanomenat com ‘Lana’ després que canviés el seu propietari. El primer propietari era el banc Promsvyazbank –sotmès a sancions per la invasió d’Ucraïna–, si bé al març va passar a ser TransMorFlot, sent el beneficiari el ciutadà rus Jamaldin Pashaev, no sotmès a sancions.

A posteriori es va determinar que la càrrega eren unes 115.000 tones de petroli iranià, cosa que va fer que els Estats Units reclamessin la transferència del cru per les sancions imposades contra Teheran, una petició que finalment ha sigut acceptada per les autoritats gregues.