La policia de Texas va prendre la «decisió equivocada» en esperar gairebé una hora a què hi hagués més agents per entrar a l’aula d’una escola de primària en què es va atrinxerar el jove armat que dimarts va assassinar 19 nens i dos professors. Així ho ha confessat aquest divendres un agent de les forces de l’ordre, després de dies de creixents crítiques a la tardana actuació policial.

Els supervivents del tiroteig, inclosos els nens, van estar trucant al número d’emergència 911 des de l’aula molt després que Salvador Ramos, de 18 anys, entrés amb un rifle semiautomàtic AR-15, mentre els agents de policia eren al passadís fora de l’aula esperant més ajuda, segons ha assenyalat el coronel Steven McCraw, director del Departament de Seguretat Pública de Texas.

Els agents van tardar gairebé una hora a entrar a la Robb Elementary de la petita localitat d’Uvalde perquè esperaven un equip tàctic especialment entrenat, una decisió que ara diuen que va ser «equivocada».

Algú a qui McCraw no va identificar va trucar diverses vegades al 911 a partir de les 12.03 pm, dient a la policia que hi havia diversos morts i que encara hi havia «vuit o nou» estudiants vius, segons ha explicat el coronel. Un estudiant va trucar a les 12.47 pm i va demanar a l’operadora que enviés la policia de forma immediata.

Els agents no van entrar a l’aula fins a les 12.50 pm, segons McCraw, quan un equip tàctic de la Patrulla Fronterera nord-americana va utilitzar les claus d’un conserge per obrir la porta tancada i matar Ramos.