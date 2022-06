Els sis jutges de la majoria conservadora del Tribunal Suprem dels Estats Units han fet aquest dimarts un altre pas amb què garanteixen una victòria per a interessos religiosos i relaxen la separació església-estat al país. Els tres jutges progressistes de l’Alt Tribunal han expressat el seu dissens i la magistrada Sonia Sotomayor ha tornat a mostrar la seva «creixent preocupació» per la deriva de l’Alt Tribunal.

El cas va néixer a Maine però pot tenir implicacions nacionals. Està basat en la demanda de dues famílies contra un programa escolar en zones rurals de l’estat. Segons aquest programa, en àrees amb poca població sense escoles públiques secundàries es permetia arribar a acords amb centres públics d’altres districtes pròxims per acollir aquests alumnes o que l’estat utilitzés fons públics per ajudar els pares a costejar matriculacions en escoles privades sempre que aquests centres fossin «no sectaris». Aquest dimarts el Suprem ha dit que aquesta exclusió d’escoles religioses de les ajudes públiques és inconstitucional.

Discriminació

«És discriminació contra la religió», ha escrit el jutge John Roberts, president del Suprem, que en els últims anys està fent de l’expansió de la llibertat religiosa una prioritat.

Una de les escoles de Maine en el centre d’aquest cas espera dels seus professors que «integrin els principis bíblics en els seus ensenyaments en totes les matèries» i que «propaguin la paraula del cristianisme». L’altra afirma que busca desenvolupar en cada alumne «una visió del món i una filosofia de vida cristianes». Les dues admeten que discriminen contra homosexuals, persones transgènere i no cristians. Trenta-set constitucions estatals als EUA veten l’ús directe o indirecte de diners dels contribuents en escoles religioses i aquestes provisions ara es poden veure afectades. A més, la sentència pot animar més escoles religioses a buscar finançament públic com a centres concertats, un estatus a què no podien accedir fins ara i que el moviment conservador també intenta canviar en els tribunals.

«Desmantellar la separació església-estat»

La resposta dels jutges progressistes no ha escatimat la crítica. El jutge Stephen Breyer, en el seu dissens, ha recordat que la primera esmena de la constitució nord-americana arrenca amb una clàusula que prohibeix al govern redactar lleis que estableixin una religió i després té una altra que veta lleis que prohibeixen el lliure exercici de qualsevol religió. «El Tribunal avui pràcticament no presta atenció a les paraules de la primera clàusula mentre dona gairebé atenció exclusiva a les paraules de la segona», ha escrit Breyer.

La més dura en el dissens ha sigut Sotomayor. «Aquest tribunal continua desmantellant el mur de separació entre església i estat que els autors de la Constitució van buscar construir», ha escrit. «No s’han d’infravalorar les conseqüències de la ràpida transformació de les clàusules religioses que està emprenent aquest tribunal».

Sotomayor ha mostrat també una «creixent preocupació» per la deriva del Tribunal, que té encara pendent de dictar la sentència més esperada d’aquest curs legal en la qual, segons un esborrany filtrat al maig, s’augura que la majoria conservadora acabarà amb la protecció constitucional que el dret a l’avortament ha tingut als EUA des de 1973. En una recent visita a la clínica de Jackson, Mississipí, que és en el centre d’aquest cas, una activista denunciava que el moviment conservador «no pararà fins a convertir els EUA en una teocràcia».