Israel ha anunciat aquest dilluns la relaxació dels requisits per a dones que vulguin fer-se un avortament al país, que ara podran sol·licitar-lo per internet i estalviar-se extensos interrogatoris presencials per part d’un comitè especialitzat.

La reforma, que arriba dies després que el Tribunal Suprem dels Estats Units revoqués la protecció legal a l’avortament a l’esmentat país, ha sigut aprovada avui per un comitè parlamentari i representa una reforma a la llei vigent sobre el tema, aprovada el 1978.

Aquesta llei ja autoritzava l’avortament en cas que la dona tingui menys de 18 anys o més de 40, en casos d’embarassos per violació o sexe sense consentiment, quan l’embaràs representa un risc per a la salut física o mental de la mare, casos de problemes en el fetus o quan la concepció hagi sigut fora del marc del matrimoni.

Evitar els interrogatoris

Amb aquesta reforma, impulsada pel ministre de sanitat, Nitzan Horowitz, les dones que triïn avortar no s’hauran de sotmetre a exhaustius interrogatoris per part de comitès coneguts per fer preguntes incòmodes i invasives de la privacitat.

A més de poder gestionar les cites per internet, la reforma aprovada avui permet a les dones que optin per avortar no haver d’anar a un hospital per a la intervenció, sinó que podran obtenir pastilles abortives en centres de salut pertanyents a les mútues de sanitat, presents en la majoria dels pobles i ciutats.

«Abolim procediments arcaics que ordenaven prevenir avortaments que es consideraven innecessaris, eliminem preguntes degradants, permetem alguns avortaments a les mútues, abolim l’obligació de comparèixer davant el comitè i, el més important, enfortim el dret més fonamental de la dona al seu cos i vida», ha celebrat Horowitz en el seu compte de Twitter.

Segons mitjans locals, aquestes reformes no entraran en vigor de manera immediata, sinó que s’implementaran gradualment durant els pròxims tres mesos.