El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha acordat aquest dimarts a la tarda aixecar el veto que el país mantenia a l'adhesió de Finlàndia i Suècia a l'OTAN. Així, els dos països nòrdics tenen ja via lliure per ingressar a l'aliança militar, atès que l'acceptació ha de ser unànime i només s'hi oposava el dirigent turc. L'acord entre Erdogan, la primera ministra de Suècia, Magdalena Andersson, i el president finlandès, Sauli Ninistö, s'ha aconseguit després d'una reunió que ha durat diverses hores i que ha comptat amb la presència del secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Finlàndia i Suècia rebran, un cop formalitzada l'adhesió, l'aixopluc de l'organització militar davant l'amenaça de Rússia, després de la invasió a Ucraïna.

En un comunicat Ninistö ha assenyalat que l'acord s'ha assolit abans que comenci la cimera de l'OTAN a Madrid, i que s'ha signat un "memoràndum trilateral" que confirma que Turquia donarà suport a les candidatures de Suècia i Finlàndia com a nous membres de l'organització a la trobada a la capital espanyola.

El president finlandès subratlla que les passes concretes per a l'ingrés seran acordades pels països aliats en els pròxims dos dies, però que la decisió "és ara imminent". L'acord entre els tres països subratlla el "compromís" a estendre el seu ple suport contra les amenaces dels uns i els altres.

Finlàndia i Suècia prometen a Erdogan examinar "ràpidament" l'extradició de kurds "sospitosos de terrorisme"

Finlàndia i Suècia s'han compromès a examinar "ràpidament" i "a fons" les peticions d'extradició de Turquia de kurds "sospitosos de terrorisme". En la declaració conjunta amb Turquia els dos països escandinaus asseguren que establiran "marcs bilaterals necessaris per facilitar extradicions" i la cooperació amb les autoritats turques "d'acord amb la Convenció Europea d'Extradicions". El text també titlla el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) d'organització "terrorista proscrita".

Entre les exigències d'Ankara per aixecar el vet a l'entrada de Finlàndia i Suècia a l'OTAN hi havia l'extradició de 33 persones que considera terroristes per la seva suposada vinculació al PKK.