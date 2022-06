El director executiu del Programa Mundial d'Aliments de la ONU, David Beasley, ha advertit aquest dijous Rússia que mantenir bloquejada la sortida del cereal d'Ucraïna és una "declaració de guerra" a la seguretat alimentària mundial. En una intervenció al comitè d'Agricultura de l'Eurocambra, Beasley ha alertat que cal incrementar la "pressió" sobre Rússia perquè desbloquegi la sortida dels aliments. "No estic segur que estem fent tots els progressos que hauríem de fer", ha dit en referència a les negociacions amb Rússia per desbloquejar la sortida del cereal ucraïnès. D'altra banda, ha alertat que no tindran prou finançament per a tots els projectes i que s'hauran d'establir programes "prioritaris".

En la compareixença davant dels eurodiputats, el director executiu del Programa Mundial d'Aliments de la ONU ha remarcat que el món ja afrontava "la pitjor crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial" abans de la guerra d'Ucraïna, que l'ha agrejat més encara. "Quan un país que cultiva tants aliments desapareix del mercat, només pot ser una catàstrofe", ha advertit Beasley, que ha subratllat que 800 milions de persones estan en risc de fam. Davant la crisi alimentària, el director executiu del Programa Mundial d'Aliments de la ONU ha advertit que la fam pot provocar la "desestabilització" d'alguns països i migracions "massives". Per evitar-ho, Beasley ha instat els països rics a redoblar els esforços per evitar la fam.