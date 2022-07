A Hamza Zbeidat el van detenir quan arribava a una protesta organitzada el mes d’agost passat. Després d’acusar-lo d’insultar les «autoritats superiors», de «reunió il·legal» i d’incitar a la «lluita sectària», aquest palestí de 38 anys va passar tres dies en una cel·la superpoblada sense gairebé ventilació. En sortir de presó, va donar positiu per covid-19. La seva experiència és una més de dotzenes que registra Human Rights Watch (HRW). Un nou informe mostra com les autoritats palestines utilitzen la violència de manera sistemàtica contra crítics i opositors.

Fa més d’un any, el destacat activista i crític Nizar Banat va morir sota custòdia. L’autòpsia va concloure que els pulmons es van omplir de sang i secrecions. Més d’una dotzena de membres del cos de seguretat de l’Autoritat Palestina (AP) van arrestar i van agredir violentament el conegut opositor. Ja havia sigut detingut abans pel seu activisme, però es va tornar més perillós per a les autoritats a l’anunciar els seus plans de postular-se com a independent en les eleccions legislatives posposades del 2021. Llavors, Palestina es va aixecar.

“More than a year after beating to death Nizar Banat, the Palestinian Authority continues to arrest & torture critics/opponents,” said Omar Shakir, Israel/Palestine director at @hrw. “Systematic abuse by the PA & Hamas forms critical part of the repression of the Palestinian ppl” https://t.co/umoNXmsV82 pic.twitter.com/ulmzko4EFk — Omar Shakir (@OmarSShakir) 30 de junio de 2022

Centenars de persones van sortir als carrers per denunciar la repressió de les forces palestines. Aquells que exigien justícia per la mort de Banat també van ser perseguits. «Més d’un any després de matar a cops Nizar Banat, l’AP continua arrestant i torturant crítics i opositors», ha denunciat Omar Shakir, el director per a Israel i Palestina de HRW. «L’abús sistemàtic per part de l’AP i Hamàs forma una part crítica de la repressió del poble palestí», ha apuntat. L’ ús sistemàtic de la tortura en tots dos territoris podria constituir un crim contra la humanitat.

Tant l’AP dirigida per Fatah a Cisjordània com les autoritats de Hamàs a Gaza són responsables de la «pràctica sistemàtica d’arrest arbitrari i tortura amb impunitat», ha assenyalat HRW a l’informe junt amb el grup palestí Advocats per la Justícia. De les forces de seguretat palestines se’n burlen i amenacen de manera rutinària els detinguts, recorren a la reclusió en règim d’aïllament i apliquen pallisses, fins i tot assotar-los els peus, i obliguen els detinguts a adoptar doloroses posicions de tensió durant períodes prolongats, com aixecar-los els braços per l’esquena amb cables o cordes, per castigar i intimidar els opositors i obtenir confessions.

Sense rendició de comptes

Només durant el 2021 la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) va rebre 252 denúncies de tortura i maltractaments i 279 d’arrest arbitrari contra les autoritats de l’AP a Cisjordània. A Gaza, en van ser 193 i 97, respectivament. Però Hamàs ha executat 28 persones a la Franja des que van agafar el control polític el 2007. Per això, les parts implicades en la investigació han exigit que els països deixin de donar ajudes a les forces de seguretat palestines, sobretot a la policia de l’AP, figura clau de la repressió.

#Palestine: PA, Hamas are systematically mistreating and torturing Palestinians in detention, including critics & opponents@hrw urges donors to cut ties to abusive 🇵🇸 police & security forces, center their Palestine and Israel policies on human rights: https://t.co/dVJXZd79P8 pic.twitter.com/HlEYWeFAoF — Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) 1 de julio de 2022

Però 375 dies després de l’assassinat de Banat, encara no s’ha jutjat els responsables. Malgrat que els fiscals van presentar càrrecs contra 14 agents de seguretat acusats, les autoritats es mouen amb lentitud i parcialitat, tal com denuncien diversos crítics. «Molts governs diuen que volen donar suport a l’Estat de dret a Palestina i, en canvi, any rere any continuen finançant forces policials que el soscaven activament», ha apuntat Shakir. Aquests nous i violents descobriments s’han portat al Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides, que resoldrà com es pot procedir contra la tortura palestina.