El Parlament Europeu accepta etiquetar com a verdes determinades inversions en energia nuclear i gas. Els partidaris de classificar les dues activitats com a «mediambientalment sostenibles» durant la transició energètica en la taxonomia de la UE, que estableix les condicions per determinar una inversió com a sostenible, han aconseguit imposar la seva visió per 328 vots davant 278 (a més de 33 abstencions) que han recolzat objectar contra l’acte delegat proposat per la Comissió Europea, lluny dels 353 en què se situa la majoria absoluta necessària. Si els governs de la UE avalen el pla, la decisió entrarà en vigor l’1 de gener de 2023.

La Comissió Europea està «convençuda» que les dues energies són necessàries per aconseguir la transició energètica cap a la neutralitat climàtica el 2050 i reduir la dependència dels combustibles fòssils de Rússia i la seva presidenta Ursula von der Leyen ha deixat clar aquest dimecres, durant una intervenció a l’Eurocambra, que si aquest acte delegat fracassava no hi hauria altres propostes des del seu executiu. Una amenaça que no complirà, ja que l’intent de socialdemòcrates, verds i l’esquerra europea de frenar els seus plans no ha tirat endavant, al no convèncer la majoria d’eurodiputats necessària com sí que van aconseguir en la votació prèvia en les comissions de medi ambient i assumptes econòmics.

Tot i que han aconseguit el suport d’algunes delegacions del PPE, els liberals de Renew així com la meitat dels no inscrits, incloent-hi Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, el gruix de les dues famílies polítiques, a més de Conservadors i Reformistes Europeus (on s’asseu Vox), la ultradreta d’Identitat i Democràcia i una vintena de socialdemòcrates de l’est d’Europa, s’han oposat a tombar els plans de l’equip de Von der Leyen al considerar que determinades inversions en centrals de gas i plantes nuclears per generar electricitat són necessàries mentre no es desenvolupin més les energies renovables.

«Avui és un dia fosc per al clima i la transició energètica. Estem enviant un senyal desastrós als inversors i a la resta del món que la UE reconeix ara el gas fòssil i l’energia nuclear com a inversions sostenibles. Al desembarassar el camí per a aquest acte delegat, la UE tindrà condicions poc fiables i ecològiques per a les inversions verdes en el sector energètic», ha lamentat el vicepresident de la comissió de medi ambient, l’ecologista Bas Eickhout, que considera que donar l’etiqueta verda a les dues energies permetrà «continuar alimentant la guerra d’agressió russa i els projectes energètics insostenibles». Per a aquest bloc, la decisió és «catastròfica» perquè suposa el «blanqueig» de les dues energies i les situa al mateix nivell que les renovables.

Decisió dels governs

«El gas és un combustible fòssil i no és verd. Mai l’he descrit de manera diferent del gas. Sempre he dit que és una energia fòssil, però hi ha països que necessitaran gas en una fase de transició. Té detractors i defensors, el nuclear també, però forma part de la transició», explicava aquest dimarts durant el debat la comissària de mercat interior, Mairead McGuinness.

La irlandesa també va recordar que la taxonomia és «un instrument voluntari» per «orientar els inversors privats cap a inversions que ens permetran arribar als nostres objectius climàtics» i que els estats membre continuaran tenint-ne el control. «No hi ha cap obligació d’invertir en la política nuclear o el gas. No hi ha obligació que inversors privats ho facin, però amb aquest acte delegat aportem claredat sobre els criteris segons els quals es poden fer inversions en gas i nuclear complint la taxonomia», va explicar.

L’última paraula ara la tindran els 27 governs de la UE, tot i que es dona per fet que el pla de Brussel·les tirarà endavant, ja que per bloquejar-lo es necessita una supermajoria de països en contra (20 dels 27 estats membre que representin almenys el 65% de la població de la UE). «Aquest delicat compromís que s’ha negociat de forma complexa, l’energia nuclear i el gas natural de països segurs, són els únics mitjans perquè els països aconsegueixin els seus objectius climàtics els pròxims anys», ha valorat el primer ministre de la República Txeca i president de torn de la UE, Petr Fiala. En tot cas, dos països oposats frontalment a l’energia nuclear com són Àustria i Luxemburg ja han anunciat que la seva intenció és denunciar l’acte delegat davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE).

I deeply regret that today @Europarl_EN failed to object to the delegated act under the #EUTaxonomy, allowing #gas & #nuclear to be part of the EU sustainable finance policy. 🇱🇺& 🇦🇹 will press legal charges and the Court will rule about its legality #CJEU @lgewessler pic.twitter.com/J0cNHw4Fsg — Claude Turmes (@ClaudeTurmes) 6 de julio de 2022

El mateix pas que té intenció de fer l’organització ecologista Greenpeace. «És una política bruta i és un resultat escandalós per etiquetar el gas i l’energia nuclear com a verds i mantenir més diners fluint a la caixa de guerra de Putin, però ara lluitarem contra això als tribunals», ha anunciat el seu responsable sobre finances sostenibles, Ariadna Rodrigo. Abans de presentar la demanda, Greenpeace presentarà una sol·licitud formal de revisió interna a la Comissió. Si el resultat és negatiu, acudiran al TJUE.