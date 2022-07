Una trucada d’un ciutadà a la Policia de la ciutat nord-americana de Richmond, a l’estat de Virgínia, va evitar que tingués lloc un tiroteig en un amfiteatre amb capacitat de fins a 2.400 persones durant la celebració del Dia de la Independència dels Estats Units. L’informant ‘heroi’ va assegurar a les forces de seguretat de Richmond que havia sentit una conversa en què una persona planejava atacar l’amfiteatre Dogwood Dell durant la festa nacional nord-americana, segons ha informat la cadena CNN.

«Una trucada va salvar nombroses vides el 4 de juliol», ha assegurat el cap del departament de Policia de Richmond, Gerald Smith, en declaracions recollides per aquesta agència. L’avís va arribar el 29 de juny, dia en què la Policia es va presentar en una casa al districte sud de Richmond i van confiscar dos rifles d’assalt, una pistola i 200 rondes de municions. El divendres 1 de juliol un home de 52 anys va ser arrestat, mentre que una segona persona va ser detinguda pels agents de la Policia el dimarts 5 de juliol, l’endemà de la celebració del Dia de la Independència. Els dos sospitosos han sigut acusats de no ser ciutadans nord-americans en possessió d’una arma de foc, ha informat la cadena NBC.

«Estaven planejant, en realitat, disparar a la nostra celebració del 4 de juliol [...] Sabem quina és la seva intenció, però no tenim el seu motiu, sabem que vivien al mateix lloc», ha afegit Smith, detallant que els policies encarregats de la investigació van actuar amb prudència. «No se sap quantes vides va salvar aquest ciutadà heroi amb una trucada [...] La seguretat pública és una responsabilitat de tots nosaltres. Una trucada va salvar nombroses vides el 4 de juliol», ha afegit el cap de Policia de Richmond.

Per la seva banda, el governador de l’estat de Virgínia, Glenn Youngkin, ha agraït a l’«heroi que va aturar una possible massacre» per alertar els agents de Policia. «Vull agrair i aplaudir l’heroi a Virgínia que va aturar una possible massacre a l’alertar els nostres valents oficials del Departament de Policia de Richmond, que treballen incansablement cada dia per protegir les nostres comunitats. És un gran recordatori que si veu alguna cosa, avisi la seva Policia local», ha exposat Youngkin a Twitter.

El 4 de juliol, un tiroteig a la ciutat de Chicago mentre se celebrava el Dia de la Independència es va saldar amb la mort de set persones. A més, 39 més van resultar ferides. Aquests atacs s’emmarquen en un moment en què la societat civil nord-americana debat sobre la regularització de les armes de foc al país, així com la possibilitat d’endurir els requisits i les restriccions d’aquestes, amb especial èmfasi en les armes d’assalt.