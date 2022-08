El comportament de l’expresident Donald Trump arran del registre de l’FBI portat a terme dilluns a la seva residència de Mar-a-Lago i de la seva compareixença dimecres davant la fiscal general de Nova York té poc a veure amb el legítim dret a la defensa i molt amb el propòsit d’engrandir la fractura social als Estats Units, mobilitzar els seus seguidors i presentar-se com a víctima d’una persecució política orquestrada pel Partit Demòcrata. Trump es va negar a sortir de l’escena quan no va voler acceptar la derrota contar Joe Biden el novembre del 2020 i, a partir del 6 de gener del 2021, quan va escalfar els ànims d’una multitud enardida que va assaltar el Congrés en el que, es miri per on es miri, va tenir totes les traces d’una temptativa de cop d’Estat. Però ni quan es va consumar el relleu presidencial ha deixat ni un sol moment de treballar per posar el Partit Republicà als seus peus i alimentar les possibilitats de tornar a la Casa Blanca, i sempre amb les mateixes males arts.

Ni l’episodi de Mar-a-Lago ni la citació de la fiscalia són fruit d’una caça de bruixes, com ha dit l’interessat, sinó de la fonamentada creença que Trump es va emportar de la Casa Blanca documentació que la llei obliga a entregar a l’Estat quan venç un mandat presidencial i que la gestió dels seus negocis es tradueix en una suma d’irregularitats comptables, inclosa l’evasió fiscal. Es tracta d’una situació insòlita per a un expresident que, a més, es vol tornar a presentar el 2024, i encara més per a un partit polític, el Republicà, que no s’ha emancipat dels foscos manejos de Trump i està arraconant a les forces que encarnaven un conservadorisme basat més en la moderació, la defensa dels interessos de les grans corporacions, la llei i l’ordre que en la subversió cabdillista del sistema. Una actitud que tensa cada dia la divisió del país i radicalitza el xoc cultural entre l’orbe liberal i l’ultraconservador.

En aquesta conjuntura, el comportament de Trump el converteix en un personatge perillós per a la bona salut de la democràcia i en un manipulador amb un gran poder per estendre la seva manera d’entendre la política més enllà dels Estats Units. No per acollir-se a la Cinquena Esmena i no respondre a les preguntes de la fiscalia o per criticar el jutge que va autoritzar el registre a Mar-a-Lago, que a les dues coses té dret, sinó per la utilització d’aquests moments com a palanques de mobilització popular plenes de riscos quan falten tres mesos per a les eleccions al Congrés, una cita en què, tret que hi hagi una victòria republicana, és prou difícil preveure quina pot ser la reacció de Trump i quin pot ser el comportament dels governadors afectes a la seva causa. Perquè l’expresident ha fet saltar pels aires totes les convencions polítiques associades al joc net.