Així que la justícia avança i mentre Salman Rushdie segueix recuperant-se després de rebre divendres passat 10 punyalades quan es disposava a fer una conferència en una cita cultural a Chautauqua, Nova York, va agafant forma el retrat de Hadi Matar, el jove de 24 anys acusat d’intentar assassinar l’autor d’‘Els versos satànics’. La mare de Matar, Silvana Fardos, ha explicat en una entrevista recent amb ‘The Daily Mail’ que el seu fill «va canviar» en un viatge d’un mes que va fer al Líban el 2018 per visitar el seu pare, que havia tornat al seu país d’origen després de divorciar-se’n el 2004.

Matar, nascut a Califòrnia però instal·lat amb la seva mare a Nova Jersey després del divorci, va tornar d’aquest viatge més «introvertit», segons ha explicat Fardos. Va començar a aïllar-se d’ella i les seves dues germanes, bolcar-se més en la religió i qüestionar-la per no haver-li donat més educació religiosa.

«Esperava que tornés motivat, que acabés l’institut, que es gradués i trobés feina, però en canvi es va tancar al soterrani», ha dit Fardos. «Havia canviat molt».

Distància amb l’Iran

Matar no ha parlat d’aquest viatge en una breu entrevista de 15 minuts per videoconferència que va concedir dimecres des de la presó del comtat de Chautauqua al tabloide ‘New York Post’, cosa que el seu advocat d’ofici ha assegurat que no va saber prèviament. Curiosament, Matar ha apel·lat a una recomanació d’aquest lletrat per evitar contestar preguntes sobre si les seves accions estaven relacionades amb la fàtua que l’aiatol·là Khomeini va emetre contra Rushdie el 1989. El jove s’ha limitat a mostrar el seu «respecte» per la figura de qui va ser líder suprem de l’Iran. També ha negat haver tingut contacte amb la Guàrdia Revolucionària iraniana i ha assegurat que va actuar sol.

Matar li ha dit al tabloide que es «va sorprendre» al saber que Rushdie havia sobreviscut a l’atac i ha confessat que, tot i que ha vist vídeos de conferències de l’autor a Youtube, només havia llegit «un parell de pàgines» d’‘Els versos satànics’ i «sencer». «No m’agrada (Rushdie), no crec que sigui una bona persona. Va atacar l’islam, les seves creences, el seu sistema de creences», ha declarat Matar, que també ha titllat l’escriptor de «fals».

El sospitós ha comparegut aquest dijous davant el Tribunal del Comtat de Chautuaqua, on s’han presentat els càrrecs ratificats després de les investigacions d’un gran jurat d’intent d’assassinat en segon grau, que comporta una pena màxima de 25 anys de presó i d’agressió (per les ferides que va patir el moderador de la conferència de Rushdie). Com ja va fer dissabte en una previsualització, Matar s’ha declarat «no culpable». La seva pròxima compareixença davant la justícia, segons Reuters, s’ha fixat per al 22 de setembre.