Important trobada diplomàtica per desencallar diversos fronts a la guerra d’Ucraïna. El president ucraïnès Volodímir Zelenski s’ha reunit aquest dijous a la ciutat de Lviv amb el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, i el secretari general de l’ONU, António Guterres, a qui ha demanat mediar per garantir la desmilitarització de la planta nuclear de Zaporíjia, sota control de les tropes de Rússia, per evitar que s’hi produeixi una catàstrofe. «No volem un nou Txernòbil», ha advertit el mandatari turc.

Rússia busca el suport de Turquia per esquivar les sancions occidentals Zelenski ha traslladat al màxim responsable de les Nacions Unides i al seu homòleg turc la seva preocupació pel control rus de la central, assegurant que el «terror deliberat» del Kremlin en aquesta instal·lació «pot tenir conseqüències globals catastròfiques per a tot el món». Per a això, ha demanat a l’ONU «garantir la seguretat d’aquest lloc estratègic, desmilitaritzar-lo i el complet alliberament de les tropes russes». Els dos fronts s’acusen mútuament d’estar planificant una «provocació» a Zaporíjia. El Kremlin ha assegurat que només utilitzaria l’arsenal nuclear de la planta ucraïnesa sota «circumstàncies d’emergència» i que no té interès en una confrontació directa amb els Estats Units i l’OTAN. Erdogan ha remarcat que també s’han discutit vies per posar fi al conflicte, iniciat el 24 de febrer passat quan les tropes russes van iniciar la invasió per la força del territori veí, tot i que no s’han concretat més detalls sobre aquestes possibilitats. «Estic convençut que aquesta guerra acabarà en una taula de negociacions», ha assenyalat. El mandatari turc ha assenyalat que avaluaria el resultat de la reunió trilateral d’aquest dijous amb el president rus Vladímir Putin. Comerç de cereals A la reunió a tres bandes a Lviv, la ciutat més gran de l’oest d’Ucraïna, Zelenski, Guterres i Erdogan han abordat altres assumptes clau per a la contesa bèl·lica, com la situació de les exportacions de cereals des del país, desbloquejades després que <strong>Kíiv </strong>i <strong>Moscou</strong> van arribar a un acord segellat a Istanbul amb la mediació d’Ankara i l’ONU. «Hem acordat continuar amb la coordinació en la implementació de la iniciativa del cereal», ha explicat l’oficina del mandatari ucraïnès. Rússia i Ucraïna són dos dels exportadors de blat més importants del món i el conflicte militar ha amenaçat amb una crisi humanitària d’aliments que ha portat a que es disparin els preus. Guterres visitarà aquest divendres la localitat portuària d’ Odessa, el port de la qual s’utilitza per a l’exportació de cereal ucraïnès com a part de l’acord impulsat per l’ONU i Turquia. Turquia reforça la seva posició Erdogan està utilitzant pragmàticament i estratègicament la guerra per situar Turquia en una posició de més influència en tots dos bàndols. Així, el líder turc ha promès aquest dijous al seu homòleg que «ens mantenim al costat dels nostres amics ucraïnesos» i que proveirà tota l’ajuda necessària per ajudar a reconstruir Ucraïna una vegada finalitzi el conflicte. Conscients d’aquesta posició de força, tant Kíiv com Moscou també busquen acostar-se a Ankara. «La visita del president de Turquia a Ucraïna és un potent missatge de suport, venint d’un país tan poderós», ha escrit Zelenski al seu compte de Telegram. A la trobada diplomàtica trilateral entre Ucraïna, Turquia i l’ONU s’hi han abordat altres temes difícils com la deportació forçada d’ucraïnesos cap a territori rus, així com «l’alliberament del nostre personal militar i mèdic», segons ha afegit el president ucraïnès.