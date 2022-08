En els sis mesos que dura la invasió d’Ucraïna per part de Rússia «ha canviat el món, la història i el nostre país», va assegurar aquest dimecres el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

En un vídeo amb motiu de la celebració del dia de la independència d’Ucraïna, de la qual es commemora el 31è aniversari i que va ser difós per mitjans locals, el mandatari també es va referir a la invasió que pateix el país, de la qual avui es compleixen sis mesos.

«Fa sis mesos, Rússia ens va declarar la guerra. El 24 de febrer tot Ucraïna va sentir explosions i trets», va precisar el mandatari ucraïnès.

«El 24 de febrer ens van dir: ‘No tens cap possibilitat’. Però el 24 d’agost diem: ¡Feliç Dia de la Independència, Ucraïna!», va afegir Zelenski.

Per al polític en aquests «sis mesos hem canviat la història, el món i ens hem canviat a nosaltres mateixos. Ara sabem amb certesa qui és realment el nostre germà i amic, i qui no és ni tan sols un conegut». Alhora, segons va dir, «tothom ha descobert qui són els ucraïnesos... Ningú més dirà sobre Ucraïna: està en algun lloc, a prop de Rússia».

«Encara no teníem HIMARS (sistemes de coets d’alta capacitat), però hi havia persones que estaven preparades per aturar tancs amb les seves pròpies mans. No estaven preparades per tancar el cel [amb un escut aeri[, però teníem persones que estaven preparades per tancar [defensar] la seva terra natal per si mateixos», va afegir.

A més, segons la seva opinió Ucraïna ha aconseguit revitalitzar «tot el continent. Europa surt a les places. Europa introdueix dures sancions. Europa reconeix per unanimitat que Ucraïna és un futur membre de la Unió Europea».