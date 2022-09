El ‘rover’ Perseverance ha detectat mostres de matèria orgànica en un llac del cràter Jezero de Mart en condicions en les quals potencialment hi podria haver hagut vida. Les molècules orgàniques inclouen una àmplia varietat de compostos fets principalment de carboni i generalment inclouen àtoms d’hidrogen i oxigen. També poden contenir altres elements, com nitrogen, fòsfor i sofre. Segons expliquen els experts, si bé hi ha processos químics que produeixen aquestes molècules, alguns d’aquests compostos es poden considerar com una «firma biològica potencial»: una substància o estructura que podria ser evidència d’una vida passada però que també pot haver-se produït sense la presència de vida.

La troballa s’ha produït durant la campanya d’exploració de Perseverance, que fa diversos anys que recull mostres de nuclis de roques de característiques dins una àrea considerada pels científics com una de les millors perspectives per trobar signes de vida microbiana antiga al planeta vermell. El ‘rover’ ha recollit quatre mostres d’un antic delta del riu al cràter Jezero del Planeta Vermell des del 7 de juliol, cosa que el recompte total de mostres de roques científicament convincents a 12.

«Vam triar el cràter Jezero per a Perseverance per explorar perquè vam pensar que tenia la millor oportunitat de proporcionar mostres científicament excel·lents, i ara sabem que vam enviar el ‘rover’ al lloc correcte», ha dit en un comunicat Thomas Zurbuchen, administrador associat de ciència de la NASA a Washington. «Aquestes dues primeres campanyes científiques han produït una sorprenent diversitat de mostres per portar de tornada a la Terra mitjançant la campanya Mars Sample Return».

Delta primitiu

Amb 45 quilòmetres d’amplada, el cràter Jezero acull un delta, una antiga característica en forma de ventall que es va formar fa uns 3.500 milions d’anys en la convergència d’un riu marcià i un llac. Perseverance actualment està investigant les roques sedimentàries del delta, formades quan partícules de diverses mides es van assentar en l’ambient que en algun moment va ser aquós. Durant la seva primera campanya científica, el ‘rover’ va explorar el terra del cràter i va trobar roques ígnies que es formen a gran profunditat a partir del magma o durant l’activitat volcànica a la superfície.

«El delta, amb les seves diverses roques sedimentàries, contrasta meravellosament amb les roques ígnies, formades a partir de la cristal·lització del magma, descobertes al terra del cràter», ha dit Ken Farley, científic del projecte Perseverance de Caltech. «Aquesta juxtaposició ens brinda una rica comprensió de la història geològica després que es formés el cràter».

«Wildcat Ridge» és el nom que se li dona a una roca d’aproximadament un metre d’amplada que probablement es va formar fa milers de milions d’anys. El 20 de juliol, el ‘rover’ va rascar part de la superfície de Wildcat Ridge per poder analitzar l’àrea amb l’instrument anomenat ‘Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals’, o SHERLOC.

Detecció de matèria orgànica

El 2013, el ‘rover’ Curiosity de la NASA va trobar evidència de matèria orgànica en mostres de pols de roca i Perseverance ha detectat matèria orgànica al cràter Jezero anteriorment. Però, a diferència del descobriment anterior, aquesta última detecció es va realitzar en una àrea on, en el passat distant, els sediments i les sals es van dipositar en un llac en condicions en les quals potencialment hi podria haver hagut vida. En la seva anàlisi de Wildcat Ridge, l’instrument SHERLOC va registrar les deteccions orgàniques més abundants en la missió fins ara.

L’anàlisi de SHERLOC indica que les mostres presenten una classe de molècules orgàniques que estan espacialment correlacionades amb les dels minerals de sulfat. Els minerals de sulfat que es troben en capes de roca sedimentària poden brindar informació important sobre els ambients aquosos en els quals es van formar.

«En el passat llunyà, la sorra, el fang i les sals que ara componen la mostra de Wildcat Ridge es van dipositar en condicions en les quals la vida podria haver prosperat», va dir Farley. «El fet que la matèria orgànica s’hagi trobat en una roca sedimentària d’aquest tipus, coneguda per preservar fòssils de vida antiga aquí a la Terra, és important. Tot i això, malgrat com en són de capaços els nostres instruments a bord de Perseverance, les conclusions addicionals sobre el que conté la mostra de Wildcat Ridge hauran d’esperar fins que es torni a la Terra per a un estudi en profunditat com a part de la campanya Mars Sample Return de l’agència».

Estudi de les mostres

El primer pas a la campanya de devolució de mostres de Mart de la NASA-ESA va començar quan Perseverance va extreure la seva primera mostra de roca el setembre del 2021. Juntament amb les seves mostres de nuclis de roca, el ‘rover’ va recollir una mostra atmosfèrica i dos tubs, els quals s’emmagatzemen tots al ventre del ‘rover’.

La diversitat geològica de les mostres ja transportades al ‘rover’ és tan bona que l’equip està considerant dipositar tubs selectes a prop de la base del delta en aproximadament dos mesos. Després de dipositar el geocontenidor, el ‘rover’ continuarà amb les seves exploracions del delta.

«He estudiat l’habitabilitat i la geologia marcianes durant gran part de la meva carrera i conec de primera mà l’increïble valor científic de tornar a la Terra un conjunt acuradament recollit de roques de Mart», ha dit Laurie Leshin, directora del Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA. «Que siguem a setmanes d’enlairar les mostres fascinants de Perseverance i a només uns anys de portar-les a la Terra perquè els científics puguin estudiar-les amb exquisit detall és realment fenomenal. Aprendrem molt», afegeix l’expert.